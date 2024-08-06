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В Турции повысили налоги на товары из ЕС и других стран - РИА Новости, 06.08.2024
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08:40 06.08.2024 (обновлено: 08:42 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/turtsiya-1964317818.html
В Турции повысили налоги на товары из ЕС и других стран
В Турции повысили налоги на товары из ЕС и других стран - РИА Новости, 06.08.2024
В Турции повысили налоги на товары из ЕС и других стран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об обложении налогом в 30% товаров, поступающих из стран Европейского союза и 60% из других стран, включая... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:40
2024-08-06T08:42
турция
китай
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об обложении налогом в 30% товаров, поступающих из стран Европейского союза и 60% из других стран, включая Китай, решение турецкого лидера опубликовано в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete. Ранее налог составлял 18% на продукцию из ЕС и 30%, если она поступала из других стран. Cогласно решению, необлагаемый налогом лимит на международные покупки с быстрой доставкой был снижен со 150 до 30 евро. "Продукты будут облагаться налогом на 30 процентов, если они поступают непосредственно из стран Европейского союза. На 60 процентов, если из других стран. В случае товаров, включенных в список (IV), прилагаемый к Закону о специальном налоге на потребление № 4760 от 6/6/2002, единовременный налог взимается по ставке 20 процентов в дополнение к вышеуказанным ставкам", - следует из опубликованного указа. Примечательно, что если вес приобретенных товаров превышает 30 килограммов, они подпадают под действие таможенного коммерческого законодательства. При расчете товаров, превышающих 30 килограммов, также применяется дополнительная таможенная пошлина в размере 48 процентов. Решение вступит в силу через 15 дней.
https://ria.ru/20240506/turtsiya-1944048460.html
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турция, китай, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, в мире
Турция, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, В мире
В Турции повысили налоги на товары из ЕС и других стран

Эрдоган подписал указ об обложении налогом в 30% поступающих из ЕС товаров

© Fotolia / SheftimeВид на Анкару, Турция
Вид на Анкару, Турция - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Fotolia / Sheftime
Вид на Анкару, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об обложении налогом в 30% товаров, поступающих из стран Европейского союза и 60% из других стран, включая Китай, решение турецкого лидера опубликовано в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete.
Ранее налог составлял 18% на продукцию из ЕС и 30%, если она поступала из других стран.
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Cогласно решению, необлагаемый налогом лимит на международные покупки с быстрой доставкой был снижен со 150 до 30 евро.
"Продукты будут облагаться налогом на 30 процентов, если они поступают непосредственно из стран Европейского союза. На 60 процентов, если из других стран. В случае товаров, включенных в список (IV), прилагаемый к Закону о специальном налоге на потребление № 4760 от 6/6/2002, единовременный налог взимается по ставке 20 процентов в дополнение к вышеуказанным ставкам", - следует из опубликованного указа.
Примечательно, что если вес приобретенных товаров превышает 30 килограммов, они подпадают под действие таможенного коммерческого законодательства. При расчете товаров, превышающих 30 килограммов, также применяется дополнительная таможенная пошлина в размере 48 процентов.
Решение вступит в силу через 15 дней.
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