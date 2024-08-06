https://ria.ru/20240806/tramp-1964480983.html

Штаб Трампа оценил выбранного Харрис кандидата в вице-президенты

Штаб Трампа оценил выбранного Харрис кандидата в вице-президенты - РИА Новости, 06.08.2024

Штаб Трампа оценил выбранного Харрис кандидата в вице-президенты

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц, который, по данным американских СМИ, был выбран вице-президентом США Камалой Харрис на роль напарника,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:35

2024-08-06T17:35

2024-08-06T17:35

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц, который, по данным американских СМИ, был выбран вице-президентом США Камалой Харрис на роль напарника, является опасным либеральным экстремистом, заявили в штабе кандидата в президенты Дональда Трампа. "Как и Камала Харрис, Тим Уолц - это опасный либеральный экстремист, а калифорнийская мечта Харрис-Уолца является ночным кошмаром каждого американца", - говорится в сообщении предвыборного штаба.По мнению штаба республиканца, хотя Уолц и демонстрирует поддержку американцев в сердце страны, но считает, что сельская Америка - это "в основном коровы и камни". Во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль своего напарника и кандидата в вице-президенты. Как отмечает газета Washington Post, выбор Уолца призван укрепить позиции Демократической партии США не только в Миннесоте, но и других штатах Среднего Запада, где сильнее конкуренция с республиканцами за голоса избирателей, хотя Уолц, имеющий опыт завоевания голосов консервативных избирателей из сельской местности, малоизвестен на национальной сцене. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240806/harris-1964397713.html

https://ria.ru/20240806/tramp-1964337942.html

https://ria.ru/20240806/kharris-1964480746.html

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в мире, сша, миннесота, америка, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024