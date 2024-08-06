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В компании рассказали о газовиках, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 06.08.2024
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12:16 06.08.2024 (обновлено: 12:19 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/tagil-1964368059.html
В компании рассказали о газовиках, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле
В компании рассказали о газовиках, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 06.08.2024
В компании рассказали о газовиках, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле
Задержанные мастер и два слесаря компании "ГАЗЭКС" 24 июня проводили последнюю до взрыва газа проверку в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, из-за которого погибли 10... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:16
2024-08-06T12:19
происшествия
нижний тагил
россия
дзержинский район
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Задержанные мастер и два слесаря компании "ГАЗЭКС" 24 июня проводили последнюю до взрыва газа проверку в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, из-за которого погибли 10 человек, уточнили РИА Новости в пресс-службе компании. "Это те газовики, которые 24 июня проводили последнее техническое обслуживание в доме", – сказала собеседница агентства, отметив, что все остальные вопросы – к следствию. Во вторник пресс-служба снабжающей организации "ГАЗЭКС" сообщала, что 5 августа были задержаны мастер и два слесаря их компании по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом ранее в организации подчеркивали, что техобслуживание газового оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили именно 26 июня, на момент проверки система газового распределения дома была исправной. Региональное управление СК РФ подтвердило информацию о задержании мастера и двух слесарей газовой службы, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Ходатайства о заключении их под стражу будут направлены в суд Нижнего Тагила ориентировочно в среду, позже добавили в СК. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города был введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. Десять человек погибли, из них пятеро – дети. Ранее областной минздрав пояснял, что 11 человек находятся в больницах, троих детей и одного взрослого врачи готовят к выписке.
https://ria.ru/20240806/tagil-1964349456.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, россия, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Дзержинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В компании рассказали о газовиках, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле

"ГАЗЭКС": задержанные 24 июня газовики проводили последнюю до взрыва проверку

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Задержанные мастер и два слесаря компании "ГАЗЭКС" 24 июня проводили последнюю до взрыва газа проверку в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, из-за которого погибли 10 человек, уточнили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Это те газовики, которые 24 июня проводили последнее техническое обслуживание в доме", – сказала собеседница агентства, отметив, что все остальные вопросы – к следствию.
Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:11
Во вторник пресс-служба снабжающей организации "ГАЗЭКС" сообщала, что 5 августа были задержаны мастер и два слесаря их компании по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом ранее в организации подчеркивали, что техобслуживание газового оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили именно 26 июня, на момент проверки система газового распределения дома была исправной.
Региональное управление СК РФ подтвердило информацию о задержании мастера и двух слесарей газовой службы, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Ходатайства о заключении их под стражу будут направлены в суд Нижнего Тагила ориентировочно в среду, позже добавили в СК.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города был введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. Десять человек погибли, из них пятеро – дети. Ранее областной минздрав пояснял, что 11 человек находятся в больницах, троих детей и одного взрослого врачи готовят к выписке.
Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
1 из 8

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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8 из 8
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияДзержинский районСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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