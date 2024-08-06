https://ria.ru/20240806/tagil-1964368059.html

В компании рассказали о газовиках, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле

В компании рассказали о газовиках, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 06.08.2024

В компании рассказали о газовиках, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле

Задержанные мастер и два слесаря компании "ГАЗЭКС" 24 июня проводили последнюю до взрыва газа проверку в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, из-за которого погибли 10... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:16

2024-08-06T12:16

2024-08-06T12:19

происшествия

нижний тагил

россия

дзержинский район

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Задержанные мастер и два слесаря компании "ГАЗЭКС" 24 июня проводили последнюю до взрыва газа проверку в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, из-за которого погибли 10 человек, уточнили РИА Новости в пресс-службе компании. "Это те газовики, которые 24 июня проводили последнее техническое обслуживание в доме", – сказала собеседница агентства, отметив, что все остальные вопросы – к следствию. Во вторник пресс-служба снабжающей организации "ГАЗЭКС" сообщала, что 5 августа были задержаны мастер и два слесаря их компании по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом ранее в организации подчеркивали, что техобслуживание газового оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили именно 26 июня, на момент проверки система газового распределения дома была исправной. Региональное управление СК РФ подтвердило информацию о задержании мастера и двух слесарей газовой службы, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Ходатайства о заключении их под стражу будут направлены в суд Нижнего Тагила ориентировочно в среду, позже добавили в СК. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города был введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. Десять человек погибли, из них пятеро – дети. Ранее областной минздрав пояснял, что 11 человек находятся в больницах, троих детей и одного взрослого врачи готовят к выписке.

https://ria.ru/20240806/tagil-1964349456.html

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний тагил, россия, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле