https://ria.ru/20240806/sud-1964494918.html

Суд приостановил работу частного детсада в Петербурге

Суд приостановил работу частного детсада в Петербурге - РИА Новости, 06.08.2024

Суд приостановил работу частного детсада в Петербурге

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу частного детского сада "Дельфин", где ранее возник очаг острой кишечной инфекции, сообщило... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:40

2024-08-06T18:40

2024-08-06T18:40

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу частного детского сада "Дельфин", где ранее возник очаг острой кишечной инфекции, сообщило городское управление Роспотребнадзора. Ведомство в третьей декаде июля информировало об очаге острой кишечной инфекции в частном детском саду "Дельфин" на улице Валерия Гаврилина и в одноименном гуманитарно-социальном детском фонде (ГСДФ). На тот момент были госпитализированы восемь детей, а в общей сложности зафиксировано 26 случаев заболевания. Роспотребнадзор обнаружил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в частном детском саду, где не проводилась уборка и дезинфекция, а постельное белье не стирали. "Сегодня Выборгский районный суд Санкт-Петербурга поддержал позицию управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу... По результатам рассмотрения материалов дела ЧДОУ "Детский сад Дельфин" признано виновным, судом назначено административное наказание... в виде приостановления деятельности сроком на 35 суток", – говорится в сообщении. Как уточняют в Роспотребнадзоре, срок исчисляется с 25 июля.

https://ria.ru/20240726/moskva-1962160120.html

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)