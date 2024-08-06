https://ria.ru/20240806/stenin-1964356317.html

СК продолжает расследовать дело об убийстве фотокора Стенина на Украине

СК продолжает расследовать дело об убийстве фотокора Стенина на Украине - РИА Новости, 06.08.2024

СК продолжает расследовать дело об убийстве фотокора Стенина на Украине

Следователи продолжают расследовать дело об убийстве фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в 2014 году, устанавливаются причастные к... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:43

2024-08-06T11:43

2024-08-06T11:47

украина

андрей стенин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

гибель андрея стенина

происшествия

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Следователи продолжают расследовать дело об убийстве фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в 2014 году, устанавливаются причастные к преступлению из числа ВСУ и Нацгвардии Украины, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следственный комитет России продолжает расследование по уголовному делу о гибели российского фотокорреспондента Андрея Стенина. В ходе следственных действий было установлено, что к этому преступлению причастны представители украинских вооруженных формирований. Лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением украинского флага, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии Украины. Продолжается работа по установлению конкретных лиц из их числа, причастных к этому", - сказали в ведомстве.Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки - до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие страны и регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20240806/stenin-1964222252.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, андрей стенин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, гибель андрея стенина, происшествия