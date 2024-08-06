https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964487816.html

Спецоперация, 6 августа: ВСУ атаковали приграничные районы Курской области

Спецоперация, 6 августа: ВСУ атаковали приграничные районы Курской области - РИА Новости, 06.08.2024

Спецоперация, 6 августа: ВСУ атаковали приграничные районы Курской области

Украинские войска во вторник утром обстреляли приграничные районы Курской области, пограничники и приданные подразделения Вооружённых сил РФ приняли меры по... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:06

2024-08-06T18:06

2024-08-06T18:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

сергей шойгу

алексей смирнов (политик)

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска во вторник утром обстреляли приграничные районы Курской области, пограничники и приданные подразделения Вооружённых сил РФ приняли меры по отражению агрессии, сообщили в ФСБ России. Утром врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстреле города Суджа со стороны Украины. По его словам, пострадали пять человек, в том числе трое детей, их доставили в районную больницу. Также были сильно повреждены несколько жилых домов. Позднее Смирнов сообщил, что бойцы пограничной службы ФСБ России и ВС РФ не допустили прорыва границы со стороны Украины в Суджанском и Кореневском районах. Как сообщили в ЦОС ФСБ, ВСУ утром совершили провокацию, обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области. Пограничниками совместно с подразделениями ВС России приняты меры по отражению вооруженной агрессии, заявили в ФСБ. Также, по словам Смирнова, два человека пострадали при ударе украинского дрона по легковому автомобилю в Глушковском районе. Одна жительница Суджи после массированного обстрела погибла, сообщил врио губернатора. Также, по его словам, ещё трое суджанцев обратились за медицинской помощью. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Вечером Смирнов сообщил, что ПВО сбила в небе над Курской областью украинскую ракету. Минобороны РФ заявило, что с 8.00 мск противник после огневой подготовки атаковал российские позиции силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. "Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области", - подчеркнули в МО РФ. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении. В результате огневого поражения уже уничтожены шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения. Окно возможностей сужаетсяСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил журналистам в Баку, что от Киева пока не поступило никакой реакции на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные в июне президентом России Владимиром Путиным. За эти неполные два месяца, по словам Шойгу, территория, освобождённая ВС РФ, прибавила 420 квадратных километров, а украинские войска, по данным МО РФ, потеряли более 115 тысяч военнослужащих. Шойгу заметил, что Запад и его слуги на Украине пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться. Россия их словам не будет доверять, а будет смотреть только на конкретные действия, заверил секретарь Совбеза РФ. При этом окно возможностей для Киева с каждым днём его промедления сужается, предупредил Шойгу. Он также отметил, что Западу не удастся затянуть РФ в долгий переговорный процесс и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы на поле боя. По словам Шойгу, Киев, отказавшись в 2022 году урегулировать ситуацию на Украине, уже в третий раз подряд обманул сам себя, понес многочисленные человеческие жертвы и утратил контроль над значительной территорией. Первый раз был в феврале 2014 года, когда власти Украины подписали соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса, но вместо того, чтобы его исполнить, предпочли "реализовать срежиссированный западниками сценарий государственного переворота". Второй раз произошёл через год, когда в феврале 2015 года были подписаны минские соглашения, хотя выполнять их не планировали. Освобожденная ТимофеевкаКак следует из сводки Минобороны РФ о проведении спецоперации, опубликованной 6 августа, подразделения группировки войск "Центр" освободили Тимофеевку в ДНР. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, нанесли поражение различным украинским формированиям и отразили семь контратак противника. Потери украинских войск при этом составили до 1535 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, бронетранспортёра М113 производства США, самоходных артиллерийских установок Braveheart производства Великобритании, Paladin производства США, трёх Krab производства Польши и Caesar производства Франции, четырёх гаубиц М777 производства США, гаубицы "Мста-Б", шести орудий Д-20 и четырёх Д-30, а также двух орудий L-119 производства Великобритании и противотанковой пушки "Рапира". Также уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и пять складов боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме базирования и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения целей П-18. Средства российской ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 51 беспилотник. Атаки мирных городовПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило во вторник, что украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пять населенных пунктов региона подверглись атакам со стороны Украины. В ногу была ранена жительница села Колотиловка Краснояружского района. Поднимают вопросВоздушная тревога 6 августа была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской Киевской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах. Кроме того, украинские СМИ сообщали о неоднократных взрывах в Сумах. Мэр города Бровары в Киевской области сообщил, что там повреждён ряд зданий на производственных предприятиях. Депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил во вторник, что вопрос о снижении мобилизационного возраста на Украине ниже 25 лет периодически поднимают западные партнеры, но в стране таких инициатив пока нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964482377.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964469755.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964468725.html

https://ria.ru/20240806/zapad-1964444816.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964429186.html

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