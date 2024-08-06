Рейтинг@Mail.ru
РКН назвал сумму штрафов для TikTok, YouTube и Telegram за полгода - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 06.08.2024 (обновлено: 10:07 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/shtrafy-1964329476.html
РКН назвал сумму штрафов для TikTok, YouTube и Telegram за полгода
РКН назвал сумму штрафов для TikTok, YouTube и Telegram за полгода - РИА Новости, 06.08.2024
РКН назвал сумму штрафов для TikTok, YouTube и Telegram за полгода
Владельцы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram в первом полугодии были оштрафованы на 7,7 миллиона рублей за неудаление противоправного контента, для... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:02
2024-08-06T10:07
технологии
youtube
tiktok
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_bff86bd4ddeb34faeea886b363f2ba47.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Владельцы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram в первом полугодии были оштрафованы на 7,7 миллиона рублей за неудаление противоправного контента, для YouTube штрафы составили четыре миллиона рублей, а за неразмещение сведений, предусмотренных законом, эти же соцсети получили 4,75 миллиона рублей штрафов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "В первом полугодии 2024 владельцы социальных сетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram были оштрафованы за неисполнение обязанности по осуществлению мониторингу социальной сети. Общая сумма штрафов составила 7,7 миллиона рублей: YouTube - 4 миллиона рублей, Pinterest - 1 миллион рублей, Twitch - 1 миллион рублей, Telegram - 900 тысяч рублей, TikTok - 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, за неисполнение обязанности по размещению сведений, предусмотренных законом, были назначены штрафы на общую сумму 4,75 миллиона рублей. Так, сумма штрафа TikTok составила 750 тысяч рублей, а YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram – по одному миллиону рублей. В ведомстве напомнили, что владельцы соцсетей, внесенных в реестр, обязаны самостоятельно проводить мониторинг своих платформ и удалять противоправную информацию. Закон обязывает удалять информацию, которая представляет общественную опасность, в том числе детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. Невыполнение этих обязательств влечет за собой административную ответственность. Там добавили, что за первое полугодие также было составлено четыре протокола об административных правонарушениях за неисполнение владельцами соцсетей предписаний Роскомнадзора. Суды в ближайшее время рассмотрят данные протоколы. В реестр соцсетей Роскомнадзора входит 15 площадок с аудиторией от полумиллиона россиян в сутки. В него входят "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy.
https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html
https://ria.ru/20231215/youtube-1916052681.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3b836eb598baf441a8928efdb8ee4ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, youtube, tiktok, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, YouTube, TikTok, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН назвал сумму штрафов для TikTok, YouTube и Telegram за полгода

РКН оштрафовал TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Владельцы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram в первом полугодии были оштрафованы на 7,7 миллиона рублей за неудаление противоправного контента, для YouTube штрафы составили четыре миллиона рублей, а за неразмещение сведений, предусмотренных законом, эти же соцсети получили 4,75 миллиона рублей штрафов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"В первом полугодии 2024 владельцы социальных сетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram были оштрафованы за неисполнение обязанности по осуществлению мониторингу социальной сети. Общая сумма штрафов составила 7,7 миллиона рублей: YouTube - 4 миллиона рублей, Pinterest - 1 миллион рублей, Twitch - 1 миллион рублей, Telegram - 900 тысяч рублей, TikTok - 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Страница видеохостинга Платформа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В России запустили отечественный аналог YouTube
28 июня, 15:45
Кроме того, за неисполнение обязанности по размещению сведений, предусмотренных законом, были назначены штрафы на общую сумму 4,75 миллиона рублей. Так, сумма штрафа TikTok составила 750 тысяч рублей, а YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram – по одному миллиону рублей.
В ведомстве напомнили, что владельцы соцсетей, внесенных в реестр, обязаны самостоятельно проводить мониторинг своих платформ и удалять противоправную информацию. Закон обязывает удалять информацию, которая представляет общественную опасность, в том числе детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. Невыполнение этих обязательств влечет за собой административную ответственность.
Там добавили, что за первое полугодие также было составлено четыре протокола об административных правонарушениях за неисполнение владельцами соцсетей предписаний Роскомнадзора. Суды в ближайшее время рассмотрят данные протоколы.
В реестр соцсетей Роскомнадзора входит 15 площадок с аудиторией от полумиллиона россиян в сутки. В него входят "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Госдуме рассказали о процессе замещения YouTube в России
15 декабря 2023, 15:41
 
ТехнологииYouTubeTikTokTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала