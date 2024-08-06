https://ria.ru/20240806/shtrafy-1964329476.html

РКН назвал сумму штрафов для TikTok, YouTube и Telegram за полгода

РКН назвал сумму штрафов для TikTok, YouTube и Telegram за полгода - РИА Новости, 06.08.2024

РКН назвал сумму штрафов для TikTok, YouTube и Telegram за полгода

Владельцы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram в первом полугодии были оштрафованы на 7,7 миллиона рублей за неудаление противоправного контента, для... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:02

2024-08-06T10:02

2024-08-06T10:07

технологии

youtube

tiktok

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_bff86bd4ddeb34faeea886b363f2ba47.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Владельцы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram в первом полугодии были оштрафованы на 7,7 миллиона рублей за неудаление противоправного контента, для YouTube штрафы составили четыре миллиона рублей, а за неразмещение сведений, предусмотренных законом, эти же соцсети получили 4,75 миллиона рублей штрафов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "В первом полугодии 2024 владельцы социальных сетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram были оштрафованы за неисполнение обязанности по осуществлению мониторингу социальной сети. Общая сумма штрафов составила 7,7 миллиона рублей: YouTube - 4 миллиона рублей, Pinterest - 1 миллион рублей, Twitch - 1 миллион рублей, Telegram - 900 тысяч рублей, TikTok - 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, за неисполнение обязанности по размещению сведений, предусмотренных законом, были назначены штрафы на общую сумму 4,75 миллиона рублей. Так, сумма штрафа TikTok составила 750 тысяч рублей, а YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram – по одному миллиону рублей. В ведомстве напомнили, что владельцы соцсетей, внесенных в реестр, обязаны самостоятельно проводить мониторинг своих платформ и удалять противоправную информацию. Закон обязывает удалять информацию, которая представляет общественную опасность, в том числе детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. Невыполнение этих обязательств влечет за собой административную ответственность. Там добавили, что за первое полугодие также было составлено четыре протокола об административных правонарушениях за неисполнение владельцами соцсетей предписаний Роскомнадзора. Суды в ближайшее время рассмотрят данные протоколы. В реестр соцсетей Роскомнадзора входит 15 площадок с аудиторией от полумиллиона россиян в сутки. В него входят "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy.

https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html

https://ria.ru/20231215/youtube-1916052681.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, youtube, tiktok, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)