https://ria.ru/20240806/shoygu-1964416008.html
Шойгу рассказал о наращивании сотрудничества с Ираном
Шойгу рассказал о наращивании сотрудничества с Ираном - РИА Новости, 06.08.2024
Шойгу рассказал о наращивании сотрудничества с Ираном
Россия и Иран высокими темпами наращивают двустороннее сотрудничество по разным направлениям, в частности, далеко продвинулся проект транспортного коридора... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:27
2024-08-06T14:27
2024-08-06T14:27
иран
россия
тегеран (город)
сергей шойгу
масуд пезешкиан
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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Россия и Иран высокими темпами наращивают двустороннее сотрудничество по разным направлениям, в частности, далеко продвинулся проект транспортного коридора "Север-Юг", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Накануне в Тегеране состоялись встречи Шойгу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. "Если говорить совсем коротко, то очень насыщенная программа", - сказал Шойгу журналистам, подводя итоги этих встреч. "Темпы и масштабы сотрудничества с Ираном сегодня носят достаточно широкий характер, и очень высоки темпы наращивания сотрудничества по всем сферам - в сфере экономики, в сфере транспорта", - добавил он. "Ну и, конечно, темы, которые касаются важнейшего, на мой взгляд, проекта транспортного коридора "Север-Юг". Там довольно далеко продвинулись", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20240805/irna-1964272622.html
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иран, россия, тегеран (город), сергей шойгу, масуд пезешкиан
Иран, Россия, Тегеран (город), Сергей Шойгу, Масуд Пезешкиан
Шойгу рассказал о наращивании сотрудничества с Ираном
Шойгу: Россия и Иран наращивают сотрудничество по разным направлениям
БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Россия и Иран высокими темпами наращивают двустороннее сотрудничество по разным направлениям, в частности, далеко продвинулся проект транспортного коридора "Север-Юг", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Накануне в Тегеране
состоялись встречи Шойгу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
, секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.
"Если говорить совсем коротко, то очень насыщенная программа", - сказал Шойгу журналистам, подводя итоги этих встреч.
"Темпы и масштабы сотрудничества с Ираном сегодня носят достаточно широкий характер, и очень высоки темпы наращивания сотрудничества по всем сферам - в сфере экономики, в сфере транспорта", - добавил он.
"Ну и, конечно, темы, которые касаются важнейшего, на мой взгляд, проекта транспортного коридора "Север-Юг". Там довольно далеко продвинулись", - отметил Шойгу.