Рейтинг@Mail.ru
Окно возможностей для Киева сужается, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/shojgu-1964392124.html
Окно возможностей для Киева сужается, заявил Шойгу
Окно возможностей для Киева сужается, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024
Окно возможностей для Киева сужается, заявил Шойгу
Окно возможностей для Киева сужается, каждый день его промедления с решением об урегулировании ситуации дорого обходится украинскому народу, который и должен... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:24
2024-08-06T13:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей шойгу
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933235270_0:0:2159:1214_1920x0_80_0_0_a4ad210261d3da3c014436ab22fffdba.jpg
БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Окно возможностей для Киева сужается, каждый день его промедления с решением об урегулировании ситуации дорого обходится украинскому народу, который и должен сделать выбор, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что 14 июня президент России Владимир Путин назвал ключевые условия начала переговоров: украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. "Каждый день промедления с принятием такого решения оборачивается утратой контроля над очередной частью территории, которую украинцы считают своей, и, что самое главное, – потерей тысяч человеческих жизней", - подчеркнул Шойгу. "Дальнейшее пребывание киевского режима в иллюзиях о том, что европейцы устроят для Киева очередной красивый саммит мира, на котором все их внутренние проблемы сами собой разрешатся, дорого обходится народу Украины. Окно возможностей для Украины сужается. Выбор – за самим украинским народом", - добавил он.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933235270_92:0:2011:1439_1920x0_80_0_0_f9e6b79695f2070b99ee6b2c525adb67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Шойгу, НАТО
Окно возможностей для Киева сужается, заявил Шойгу

Шойгу: каждый день промедления с решением по Украине дорого обходится народу

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Окно возможностей для Киева сужается, каждый день его промедления с решением об урегулировании ситуации дорого обходится украинскому народу, который и должен сделать выбор, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он напомнил, что 14 июня президент России Владимир Путин назвал ключевые условия начала переговоров: украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о российской армии
5 августа, 14:02
«
"Каждый день промедления с принятием такого решения оборачивается утратой контроля над очередной частью территории, которую украинцы считают своей, и, что самое главное, – потерей тысяч человеческих жизней", - подчеркнул Шойгу.
"Дальнейшее пребывание киевского режима в иллюзиях о том, что европейцы устроят для Киева очередной красивый саммит мира, на котором все их внутренние проблемы сами собой разрешатся, дорого обходится народу Украины. Окно возможностей для Украины сужается. Выбор – за самим украинским народом", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
У Украины кончаются люди
5 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ШойгуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала