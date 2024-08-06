https://ria.ru/20240806/shojgu-1964392124.html
Окно возможностей для Киева сужается, заявил Шойгу
Окно возможностей для Киева сужается, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024
Окно возможностей для Киева сужается, заявил Шойгу
Окно возможностей для Киева сужается, каждый день его промедления с решением об урегулировании ситуации дорого обходится украинскому народу, который и должен... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:24
2024-08-06T13:24
2024-08-06T13:24
специальная военная операция на украине
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сергей шойгу
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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Окно возможностей для Киева сужается, каждый день его промедления с решением об урегулировании ситуации дорого обходится украинскому народу, который и должен сделать выбор, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что 14 июня президент России Владимир Путин назвал ключевые условия начала переговоров: украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. "Каждый день промедления с принятием такого решения оборачивается утратой контроля над очередной частью территории, которую украинцы считают своей, и, что самое главное, – потерей тысяч человеческих жизней", - подчеркнул Шойгу. "Дальнейшее пребывание киевского режима в иллюзиях о том, что европейцы устроят для Киева очередной красивый саммит мира, на котором все их внутренние проблемы сами собой разрешатся, дорого обходится народу Украины. Окно возможностей для Украины сужается. Выбор – за самим украинским народом", - добавил он.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
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россия, украина, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Шойгу, НАТО
Окно возможностей для Киева сужается, заявил Шойгу
Шойгу: каждый день промедления с решением по Украине дорого обходится народу