https://ria.ru/20240806/putin-1964388205.html
В России создадут систему управления отходами на туристических объектах
В России создадут систему управления отходами на туристических объектах - РИА Новости, 06.08.2024
В России создадут систему управления отходами на туристических объектах
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть систему управления отходами на туристических объектах в границах особо охраняемых природных территорий,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:15
2024-08-06T13:15
2024-08-06T13:15
россия
владимир путин
экология
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть систему управления отходами на туристических объектах в границах особо охраняемых природных территорий, включая запрет использования пластиковой посуды и организацию раздельного сбора мусора. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета опубликован на сайте Кремля. В частности, президент поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" обеспечить ликвидацию объектов накопленного экологического вреда и очищение окружающей среды на особо охраняемых природных территориях от отходов производства и потребления. Также кабмину и профильной комиссии Госсовета поручено обеспечить "создание эффективной системы управления такими отходами на объектах туризма, находящихся на особо охраняемых природных территориях, включая запрет на использование пластиковой посуды, пакетов и других неразлагаемых твердых коммунальных отходов, организацию раздельного сбора таких отходов в целях их дальнейшей переработки". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября, а затем – раз в полгода.
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россия, владимир путин, экология
Россия, Владимир Путин, Экология
В России создадут систему управления отходами на туристических объектах
Путин поручил создать систему управления отходами на туробъектах в границах ООПТ
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть систему управления отходами на туристических объектах в границах особо охраняемых природных территорий, включая запрет использования пластиковой посуды и организацию раздельного сбора мусора. Перечень поручений
по итогам расширенного заседания президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета опубликован на сайте Кремля.
В частности, президент поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" обеспечить ликвидацию объектов накопленного экологического вреда и очищение окружающей среды на особо охраняемых природных территориях от отходов производства и потребления.
Также кабмину и профильной комиссии Госсовета поручено обеспечить "создание эффективной системы управления такими отходами на объектах туризма, находящихся на особо охраняемых природных территориях, включая запрет на использование пластиковой посуды, пакетов и других неразлагаемых твердых коммунальных отходов, организацию раздельного сбора таких отходов в целях их дальнейшей переработки".
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября, а затем – раз в полгода.