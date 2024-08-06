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Производства с использованием вторсырья получат дополнительную господдержку - РИА Новости, 06.08.2024
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12:15 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin-1964367834.html
Производства с использованием вторсырья получат дополнительную господдержку
Производства с использованием вторсырья получат дополнительную господдержку - РИА Новости, 06.08.2024
Производства с использованием вторсырья получат дополнительную господдержку
Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 15 декабря разработать дополнительные меры государственной поддержки и стимулирования... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:15
2024-08-06T12:15
экономика
россия
владимир путин
экология
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 15 декабря разработать дополнительные меры государственной поддержки и стимулирования производства товаров с использованием вторичных ресурсов. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "экологическое благополучие" ...разработать дополнительные меры государственной поддержки и стимулирования производства товаров, выполнения работ и оказания услуг с использованием вторичных ресурсов и вторичного сырья в целях обеспечения устойчивого спроса на продукцию и материалы, изготовленные с использованием таких ресурсов и сырья, в различных отраслях экономики, включая дорожное строительство... Срок - 15 декабря 2024 года", - говорится в документе.
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экономика, россия, владимир путин, экология
Экономика, Россия, Владимир Путин, Экология
Производства с использованием вторсырья получат дополнительную господдержку

Путин поручил дополнить меры господдержки производства товаров из вторсырья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПереработка и утилизация мусора
Переработка и утилизация мусора - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 15 декабря разработать дополнительные меры государственной поддержки и стимулирования производства товаров с использованием вторичных ресурсов. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "экологическое благополучие" ...разработать дополнительные меры государственной поддержки и стимулирования производства товаров, выполнения работ и оказания услуг с использованием вторичных ресурсов и вторичного сырья в целях обеспечения устойчивого спроса на продукцию и материалы, изготовленные с использованием таких ресурсов и сырья, в различных отраслях экономики, включая дорожное строительство... Срок - 15 декабря 2024 года", - говорится в документе.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЭкология
 
 
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