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В России начнут учитывать экологическую эффективность нацпроектов - РИА Новости, 06.08.2024
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12:13 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin-1964366778.html
В России начнут учитывать экологическую эффективность нацпроектов
В России начнут учитывать экологическую эффективность нацпроектов - РИА Новости, 06.08.2024
В России начнут учитывать экологическую эффективность нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при формировании нацпроектов разработать показатели, отражающие экологическую эффективность реализуемых... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:13
2024-08-06T12:13
экономика
россия
владимир путин
экология
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при формировании нацпроектов разработать показатели, отражающие экологическую эффективность реализуемых мероприятий, сообщается на сайте Кремля. Президент РФ дал ряд поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, которое состоялось 29 мая. Соответствующий перечень был опубликован на сайте Кремля во вторник. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации при формировании национальных проектов учесть принципы экологически ответственной экономики и разработать показатели, отражающие экологическую эффективность реализуемых мероприятий", - говорится в поручении президента. Показатели должны отражать экологическую эффективность в том числе по следующим направлениям: минимизация рисков загрязнения окружающей среды, повышение ресурсной и энергетической эффективности, приоритетное использование вторичных ресурсов и вторичного сырья, развитие технологий и решений, направленных на снижение и поглощение выбросов парниковых газов и адаптацию отраслей экономики к изменениям климата.
https://ria.ru/20240806/putin-1964360649.html
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экономика, россия, владимир путин, экология
Экономика, Россия, Владимир Путин, Экология
В России начнут учитывать экологическую эффективность нацпроектов

Путин поручил разработать показатели экологической эффективности нацпроектов

© Pixabay / Alexsander-777Растение на монетах
Растение на монетах - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Pixabay / Alexsander-777
Растение на монетах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при формировании нацпроектов разработать показатели, отражающие экологическую эффективность реализуемых мероприятий, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ дал ряд поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, которое состоялось 29 мая. Соответствующий перечень был опубликован на сайте Кремля во вторник.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Путин поручил обеспечить обоснованные размеры экологического сбора
Вчера, 11:54
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации при формировании национальных проектов учесть принципы экологически ответственной экономики и разработать показатели, отражающие экологическую эффективность реализуемых мероприятий", - говорится в поручении президента.
Показатели должны отражать экологическую эффективность в том числе по следующим направлениям: минимизация рисков загрязнения окружающей среды, повышение ресурсной и энергетической эффективности, приоритетное использование вторичных ресурсов и вторичного сырья, развитие технологий и решений, направленных на снижение и поглощение выбросов парниковых газов и адаптацию отраслей экономики к изменениям климата.
Мусор - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Вчера, 11:55
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЭкология
 
 
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