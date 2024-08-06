https://ria.ru/20240806/putin-1964366778.html

В России начнут учитывать экологическую эффективность нацпроектов

В России начнут учитывать экологическую эффективность нацпроектов - РИА Новости, 06.08.2024

В России начнут учитывать экологическую эффективность нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при формировании нацпроектов разработать показатели, отражающие экологическую эффективность реализуемых... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:13

2024-08-06T12:13

2024-08-06T12:13

экономика

россия

владимир путин

экология

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при формировании нацпроектов разработать показатели, отражающие экологическую эффективность реализуемых мероприятий, сообщается на сайте Кремля. Президент РФ дал ряд поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, которое состоялось 29 мая. Соответствующий перечень был опубликован на сайте Кремля во вторник. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации при формировании национальных проектов учесть принципы экологически ответственной экономики и разработать показатели, отражающие экологическую эффективность реализуемых мероприятий", - говорится в поручении президента. Показатели должны отражать экологическую эффективность в том числе по следующим направлениям: минимизация рисков загрязнения окружающей среды, повышение ресурсной и энергетической эффективности, приоритетное использование вторичных ресурсов и вторичного сырья, развитие технологий и решений, направленных на снижение и поглощение выбросов парниковых газов и адаптацию отраслей экономики к изменениям климата.

https://ria.ru/20240806/putin-1964360649.html

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экономика, россия, владимир путин, экология