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В России проработают восстановление поврежденных при строительстве дорог - РИА Новости, 06.08.2024
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12:05 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin-1964364285.html
В России проработают восстановление поврежденных при строительстве дорог
В России проработают восстановление поврежденных при строительстве дорог - РИА Новости, 06.08.2024
В России проработают восстановление поврежденных при строительстве дорог
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос формирования механизма восстановления дорог, поврежденных при строительстве крупных объектов... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:05
2024-08-06T12:05
россия
владимир путин
михаил мишустин
рустам минниханов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос формирования механизма восстановления дорог, поврежденных при строительстве крупных объектов инфраструктуры, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни"... проработать вопросы... формирования механизма восстановления автомобильных дорог общего пользования, которые повреждены при строительстве крупных объектов инфраструктуры", - говорится в поручении. Более того, Путин поручил проработать вопросы расширения программы приведения в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений, в том числе мостов и путепроводов, а также включения в нее мероприятий, предусматривающих строительство путепроводов над железнодорожными путями. Срок выполнения поручения - 1 сентября, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов.
https://ria.ru/20240716/putin-1959956544.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, рустам минниханов
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Рустам Минниханов
В России проработают восстановление поврежденных при строительстве дорог

Путин поручил проработать восстановление поврежденных при строительстве дорог

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос формирования механизма восстановления дорог, поврежденных при строительстве крупных объектов инфраструктуры, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни"... проработать вопросы... формирования механизма восстановления автомобильных дорог общего пользования, которые повреждены при строительстве крупных объектов инфраструктуры", - говорится в поручении.
Более того, Путин поручил проработать вопросы расширения программы приведения в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений, в том числе мостов и путепроводов, а также включения в нее мероприятий, предусматривающих строительство путепроводов над железнодорожными путями.
Срок выполнения поручения - 1 сентября, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 Нева и обхода Тольятти. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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16 июля, 11:15
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинРустам Минниханов
 
 
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