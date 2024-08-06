https://ria.ru/20240806/putin-1964364285.html

В России проработают восстановление поврежденных при строительстве дорог

В России проработают восстановление поврежденных при строительстве дорог - РИА Новости, 06.08.2024

В России проработают восстановление поврежденных при строительстве дорог

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос формирования механизма восстановления дорог, поврежденных при строительстве крупных объектов... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:05

2024-08-06T12:05

2024-08-06T12:05

россия

владимир путин

михаил мишустин

рустам минниханов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eca1de1df661a7128229985fa1504d1e.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос формирования механизма восстановления дорог, поврежденных при строительстве крупных объектов инфраструктуры, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни"... проработать вопросы... формирования механизма восстановления автомобильных дорог общего пользования, которые повреждены при строительстве крупных объектов инфраструктуры", - говорится в поручении. Более того, Путин поручил проработать вопросы расширения программы приведения в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений, в том числе мостов и путепроводов, а также включения в нее мероприятий, предусматривающих строительство путепроводов над железнодорожными путями. Срок выполнения поручения - 1 сентября, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов.

https://ria.ru/20240716/putin-1959956544.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, рустам минниханов