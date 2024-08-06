https://ria.ru/20240806/podderzhka-1964343360.html

Победительницы проекта "Женщина – лидер. Флотские города" получат поддержку

Победительницы проекта "Женщина – лидер. Флотские города" получат поддержку - РИА Новости, 06.08.2024

Победительницы проекта "Женщина – лидер. Флотские города" получат поддержку

Сто двадцать финалисток проекта "Женщина – лидер. Флотские города", которые прошли обучение по специальной программе, будут реализовывать свои проекты во... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:51

2024-08-06T10:51

2024-08-06T10:51

мурманская область

россия

севастополь

андрей чибис

совет федерации рф

женщины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964340174_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78570bd60da0c14129f5f0c11e3c4829.jpg

МУРМАНСК, 6 авг – РИА Новости. Сто двадцать финалисток проекта "Женщина – лидер. Флотские города", которые прошли обучение по специальной программе, будут реализовывать свои проекты во флотских городах России, сообщило министерство информационной политики Мурманской области. Проект "Женщина – лидер. Флотские города" был запущен мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Единым волонтерским центром Мурманской области и Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ в апреле 2024 года. В течение четырех месяцев 120 активных женщин, проживающих в городах базирования флотов РФ, проходили специальное обучение, где изучали актуальные принципы социального проектирования, в составе команд разрабатывали социальные проекты для их реализации во флотских городах. "Девочки прошли очень большой и сложный путь. Они четыре месяца прокачивались, обучались основам лидерства. И сейчас они не только получили дополнительные возможности, но и внутренний ресурс для того, чтобы реализовывать проекты на своих территориях. Огромное спасибо всем за поддержку!" – сказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что большинство представленных проектов обязательно получат поддержку правительства региона. "Проекты полностью соответствуют сегодняшним реалиям. Это, например, проекты, связанные с вовлечением ребят с ограничениями по здоровью, которые вернулись с полей спецоперации, в социум, общественную жизнь; проекты, которые направлены на помощь семьям при переездах; связанные с медийной грамотностью и другие. Они полезны и достойны", – подчеркнул Чибис. По его словам, создание комфортных условий в военных городках и ЗАТО – приоритетная задача правительства Мурманской области. Власти уделяют большое внимание военным гарнизонам, флотским городам, запустили уникальную в стране программу реновации ЗАТО. "За последние пять лет в военные гарнизоны вложено много и областных, и федеральных средств для того, чтобы качество жизни там менялось в лучшую сторону. То, что мы делаем для военных гарнизонов, для бойцов, которые сегодня на передовой, для семей военнослужащих одновременно с инициативами активных женщин, которые сами живут в гарнизонах, радикально повысит там качество жизни", - добавил глава региона. Идея создания специального потока образовательной программы "Женщина-лидер. Флотские города" появилась благодаря реализации в Мурманской области проекта "Звезда Севера" Единого волонтерского центра и инициативе её руководителя – Евгении Чибис. Проект "Звезда Севера" – конференция, в ходе которой эксперты в области психологии, медицины, спорта, креативных индустрий помогают женщинам преодолеть внутренние барьеры и развиваться. С 2020 года более 25 тысяч женщин прошли лекции и тренинги в разных форматах, участницы образовательных программ основали множество собственных проектов. В 2023 году проект получил продолжение на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах. В Севастополе, Калининграде и Петропавловске-Камчатском прошли свои образовательные конференции, получившие названия "Черноморская звезда", "Балтийская звезда" и "Тихоокеанская звезда".

https://ria.ru/20240719/manturov-1960847028.html

https://ria.ru/20240708/zapolyare-1958291819.html

https://ria.ru/20240729/ploschadki-1962799943.html

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, севастополь, андрей чибис, совет федерации рф, женщины