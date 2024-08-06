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Победительницы проекта "Женщина – лидер. Флотские города" получат поддержку - РИА Новости, 06.08.2024
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Мурманская область
 
10:51 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/podderzhka-1964343360.html
Победительницы проекта "Женщина – лидер. Флотские города" получат поддержку
Победительницы проекта "Женщина – лидер. Флотские города" получат поддержку - РИА Новости, 06.08.2024
Победительницы проекта "Женщина – лидер. Флотские города" получат поддержку
Сто двадцать финалисток проекта "Женщина – лидер. Флотские города", которые прошли обучение по специальной программе, будут реализовывать свои проекты во... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:51
2024-08-06T10:51
мурманская область
россия
севастополь
андрей чибис
совет федерации рф
женщины
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МУРМАНСК, 6 авг – РИА Новости. Сто двадцать финалисток проекта "Женщина – лидер. Флотские города", которые прошли обучение по специальной программе, будут реализовывать свои проекты во флотских городах России, сообщило министерство информационной политики Мурманской области. Проект "Женщина – лидер. Флотские города" был запущен мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Единым волонтерским центром Мурманской области и Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ в апреле 2024 года. В течение четырех месяцев 120 активных женщин, проживающих в городах базирования флотов РФ, проходили специальное обучение, где изучали актуальные принципы социального проектирования, в составе команд разрабатывали социальные проекты для их реализации во флотских городах. "Девочки прошли очень большой и сложный путь. Они четыре месяца прокачивались, обучались основам лидерства. И сейчас они не только получили дополнительные возможности, но и внутренний ресурс для того, чтобы реализовывать проекты на своих территориях. Огромное спасибо всем за поддержку!" – сказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что большинство представленных проектов обязательно получат поддержку правительства региона. "Проекты полностью соответствуют сегодняшним реалиям. Это, например, проекты, связанные с вовлечением ребят с ограничениями по здоровью, которые вернулись с полей спецоперации, в социум, общественную жизнь; проекты, которые направлены на помощь семьям при переездах; связанные с медийной грамотностью и другие. Они полезны и достойны", – подчеркнул Чибис. По его словам, создание комфортных условий в военных городках и ЗАТО – приоритетная задача правительства Мурманской области. Власти уделяют большое внимание военным гарнизонам, флотским городам, запустили уникальную в стране программу реновации ЗАТО. "За последние пять лет в военные гарнизоны вложено много и областных, и федеральных средств для того, чтобы качество жизни там менялось в лучшую сторону. То, что мы делаем для военных гарнизонов, для бойцов, которые сегодня на передовой, для семей военнослужащих одновременно с инициативами активных женщин, которые сами живут в гарнизонах, радикально повысит там качество жизни", - добавил глава региона. Идея создания специального потока образовательной программы "Женщина-лидер. Флотские города" появилась благодаря реализации в Мурманской области проекта "Звезда Севера" Единого волонтерского центра и инициативе её руководителя – Евгении Чибис. Проект "Звезда Севера" – конференция, в ходе которой эксперты в области психологии, медицины, спорта, креативных индустрий помогают женщинам преодолеть внутренние барьеры и развиваться. С 2020 года более 25 тысяч женщин прошли лекции и тренинги в разных форматах, участницы образовательных программ основали множество собственных проектов. В 2023 году проект получил продолжение на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах. В Севастополе, Калининграде и Петропавловске-Камчатском прошли свои образовательные конференции, получившие названия "Черноморская звезда", "Балтийская звезда" и "Тихоокеанская звезда".
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россия, севастополь, андрей чибис, совет федерации рф, женщины
Мурманская область, Россия, Севастополь, Андрей Чибис, Совет Федерации РФ, женщины

Победительницы проекта "Женщина – лидер. Флотские города" получат поддержку

© Фото : Telegram/Губернатор Мурманской области Андрей ЧибисБолее 100 финалисток обучающей программы реализуют свои соцпроекты в городах-флотах
Более 100 финалисток обучающей программы реализуют свои соцпроекты в городах-флотах - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Telegram/Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Более 100 финалисток обучающей программы реализуют свои соцпроекты в городах-флотах
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 6 авг – РИА Новости. Сто двадцать финалисток проекта "Женщина – лидер. Флотские города", которые прошли обучение по специальной программе, будут реализовывать свои проекты во флотских городах России, сообщило министерство информационной политики Мурманской области.
Проект "Женщина – лидер. Флотские города" был запущен мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Единым волонтерским центром Мурманской области и Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ в апреле 2024 года. В течение четырех месяцев 120 активных женщин, проживающих в городах базирования флотов РФ, проходили специальное обучение, где изучали актуальные принципы социального проектирования, в составе команд разрабатывали социальные проекты для их реализации во флотских городах.
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"Девочки прошли очень большой и сложный путь. Они четыре месяца прокачивались, обучались основам лидерства. И сейчас они не только получили дополнительные возможности, но и внутренний ресурс для того, чтобы реализовывать проекты на своих территориях. Огромное спасибо всем за поддержку!" – сказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что большинство представленных проектов обязательно получат поддержку правительства региона.
"Проекты полностью соответствуют сегодняшним реалиям. Это, например, проекты, связанные с вовлечением ребят с ограничениями по здоровью, которые вернулись с полей спецоперации, в социум, общественную жизнь; проекты, которые направлены на помощь семьям при переездах; связанные с медийной грамотностью и другие. Они полезны и достойны", – подчеркнул Чибис.
По его словам, создание комфортных условий в военных городках и ЗАТО – приоритетная задача правительства Мурманской области. Власти уделяют большое внимание военным гарнизонам, флотским городам, запустили уникальную в стране программу реновации ЗАТО.
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"За последние пять лет в военные гарнизоны вложено много и областных, и федеральных средств для того, чтобы качество жизни там менялось в лучшую сторону. То, что мы делаем для военных гарнизонов, для бойцов, которые сегодня на передовой, для семей военнослужащих одновременно с инициативами активных женщин, которые сами живут в гарнизонах, радикально повысит там качество жизни", - добавил глава региона.
Идея создания специального потока образовательной программы "Женщина-лидер. Флотские города" появилась благодаря реализации в Мурманской области проекта "Звезда Севера" Единого волонтерского центра и инициативе её руководителя – Евгении Чибис. Проект "Звезда Севера" – конференция, в ходе которой эксперты в области психологии, медицины, спорта, креативных индустрий помогают женщинам преодолеть внутренние барьеры и развиваться. С 2020 года более 25 тысяч женщин прошли лекции и тренинги в разных форматах, участницы образовательных программ основали множество собственных проектов. В 2023 году проект получил продолжение на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах. В Севастополе, Калининграде и Петропавловске-Камчатском прошли свои образовательные конференции, получившие названия "Черноморская звезда", "Балтийская звезда" и "Тихоокеанская звезда".
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