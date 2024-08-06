https://ria.ru/20240806/planshety-1964393003.html

Путин поручил обеспечить учителей и врачей российскими планшетами

Путин поручил обеспечить учителей и врачей российскими планшетами - РИА Новости, 06.08.2024

Путин поручил обеспечить учителей и врачей российскими планшетами

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать обеспечение учителей и врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:28

2024-08-06T13:28

2024-08-06T16:20

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

технологии

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать обеспечение учителей и врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы (ОС). Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы:.. обеспечения учителей общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации мобильного защищенного доступа к информационным системам в сфере образования и здравоохранения", - говорится в документе. Также, как следует из поручений Путина, правительство должно проработать завершение создания беспроводных сетей стандарта Wi-Fi в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях для обеспечения возможности доступа к интернету. Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231129/planshety-1912572587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, технологии, социальный навигатор, сн_образование