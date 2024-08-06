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Путин поручил обеспечить учителей и врачей российскими планшетами - РИА Новости, 06.08.2024
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13:28 06.08.2024 (обновлено: 16:20 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/planshety-1964393003.html
Путин поручил обеспечить учителей и врачей российскими планшетами
Путин поручил обеспечить учителей и врачей российскими планшетами - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил обеспечить учителей и врачей российскими планшетами
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать обеспечение учителей и врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:28
2024-08-06T16:20
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
технологии
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать обеспечение учителей и врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы (ОС). Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы:.. обеспечения учителей общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации мобильного защищенного доступа к информационным системам в сфере образования и здравоохранения", - говорится в документе. Также, как следует из поручений Путина, правительство должно проработать завершение создания беспроводных сетей стандарта Wi-Fi в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях для обеспечения возможности доступа к интернету. Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, технологии, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Технологии, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил обеспечить учителей и врачей российскими планшетами

Путин поручил обеспечить учителей и врачей планшетами на базе отечественной ОС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать обеспечение учителей и врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы (ОС).
Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы:.. обеспечения учителей общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации мобильного защищенного доступа к информационным системам в сфере образования и здравоохранения", - говорится в документе.
Также, как следует из поручений Путина, правительство должно проработать завершение создания беспроводных сетей стандарта Wi-Fi в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях для обеспечения возможности доступа к интернету.
Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинТехнологииСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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