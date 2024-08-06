Путин поручил обеспечить учителей и врачей российскими планшетами
Путин поручил обеспечить учителей и врачей планшетами на базе отечественной ОС
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать обеспечение учителей и врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы (ОС).
Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы:.. обеспечения учителей общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации мобильного защищенного доступа к информационным системам в сфере образования и здравоохранения", - говорится в документе.
Также, как следует из поручений Путина, правительство должно проработать завершение создания беспроводных сетей стандарта Wi-Fi в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях для обеспечения возможности доступа к интернету.
Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Учителя и врачи получат первые российские планшеты в 2025 году
29 ноября 2023, 11:03