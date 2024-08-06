Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/obstrely-1964524789.html
Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех
Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех - РИА Новости, 06.08.2024
Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех
Число мирных жителей, получивших ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР, возросло до трех, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T22:20
2024-08-06T22:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сцкк
денис пушилин
сергей шойгу
донецкая народная республика
донецк
петровский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, получивших ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР, возросло до трех, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении главы республики в Telegram-канале. Ранее мэры Горловки и Донецка сообщали о двух мирных жительницах, пострадавших при обстрелах городов украинскими войсками. По данным Пушилина, мирная жительница 1970 года рождения также получила ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Петровский район Донецка и находится в тяжелом состоянии. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ в 19.10 сбросили боеприпас с дрона на поселок Александровка. Кроме того, при обстреле Петровского района Донецка повреждения получил автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 12 вооруженных атак, выпущено порядка 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил глава региона. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964497673.html
донецкая народная республика
донецк
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, сцкк, денис пушилин, сергей шойгу, донецкая народная республика, донецк, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Денис Пушилин, Сергей Шойгу, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Происшествия
Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех

Пушилин: число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, получивших ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР, возросло до трех, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении главы республики в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее мэры Горловки и Донецка сообщали о двух мирных жительницах, пострадавших при обстрелах городов украинскими войсками.
По данным Пушилина, мирная жительница 1970 года рождения также получила ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Петровский район Донецка и находится в тяжелом состоянии. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ в 19.10 сбросили боеприпас с дрона на поселок Александровка.
Кроме того, при обстреле Петровского района Донецка повреждения получил автомобиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине
31 июля, 08:00
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 12 вооруженных атак, выпущено порядка 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил глава региона.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Киеве заговорили о завершающей фазе конфликта
Вчера, 18:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСЦККДенис ПушилинСергей ШойгуДонецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала