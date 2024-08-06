https://ria.ru/20240806/obstrely-1964524789.html

Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех

Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех - РИА Новости, 06.08.2024

Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех

Число мирных жителей, получивших ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР, возросло до трех, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T22:20

2024-08-06T22:20

2024-08-06T22:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сцкк

денис пушилин

сергей шойгу

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, получивших ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР, возросло до трех, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении главы республики в Telegram-канале. Ранее мэры Горловки и Донецка сообщали о двух мирных жительницах, пострадавших при обстрелах городов украинскими войсками. По данным Пушилина, мирная жительница 1970 года рождения также получила ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Петровский район Донецка и находится в тяжелом состоянии. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ в 19.10 сбросили боеприпас с дрона на поселок Александровка. Кроме того, при обстреле Петровского района Донецка повреждения получил автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 12 вооруженных атак, выпущено порядка 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил глава региона. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964497673.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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вооруженные силы украины, сцкк, денис пушилин, сергей шойгу, донецкая народная республика, донецк, петровский район, происшествия