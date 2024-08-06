https://ria.ru/20240806/obstrely-1964524789.html
Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех
Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех - РИА Новости, 06.08.2024
Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех
Число мирных жителей, получивших ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР, возросло до трех, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T22:20
2024-08-06T22:20
2024-08-06T22:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сцкк
денис пушилин
сергей шойгу
донецкая народная республика
донецк
петровский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, получивших ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР, возросло до трех, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении главы республики в Telegram-канале. Ранее мэры Горловки и Донецка сообщали о двух мирных жительницах, пострадавших при обстрелах городов украинскими войсками. По данным Пушилина, мирная жительница 1970 года рождения также получила ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Петровский район Донецка и находится в тяжелом состоянии. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ в 19.10 сбросили боеприпас с дрона на поселок Александровка. Кроме того, при обстреле Петровского района Донецка повреждения получил автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 12 вооруженных атак, выпущено порядка 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил глава региона. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964497673.html
донецкая народная республика
донецк
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сцкк, денис пушилин, сергей шойгу, донецкая народная республика, донецк, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Денис Пушилин, Сергей Шойгу, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Происшествия
Число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех
Пушилин: число пострадавших при украинских обстрелах в ДНР возросло до трех