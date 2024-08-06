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ВСУ впервые обстреляли Луганск дальнобойными ATACMS, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2024
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06:33 06.08.2024 (обновлено: 09:41 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/obstrel-1964308254.html
ВСУ впервые обстреляли Луганск дальнобойными ATACMS, сообщил источник
ВСУ впервые обстреляли Луганск дальнобойными ATACMS, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2024
ВСУ впервые обстреляли Луганск дальнобойными ATACMS, сообщил источник
ВСУ впервые для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска использовали дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства, которые РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:33
2024-08-06T09:41
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
киев
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. ВСУ впервые для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска использовали дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства, которые способны наносить удары на расстояние до 300 километров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Глава ЛНР Леонид Пасечник накануне сообщал, что ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. "Во время воскресного украинского ракетного обстрела Луганска использовались американские кассетные ракеты ATACMS увеличенного радиуса поражения - до 300 километров за счет увеличенного запаса твердого топлива в разгонном двигателе ракеты. Несмотря на высокую стоимость таких ракет, Киев использует их для ударов по гражданской инфраструктуре республики", — рассказал источник. По его словам, несмотря на использование данной модификации этих ракет, они были сбиты на подлете к городу силами ПВО, а упавшие обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы. Источник уточнил, что уцелевшие части ракеты, а также навигационные платы уже изучаются специалистами для улучшения перехвата таких ракет силами ПВО. Представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев заявил испанской газете Pais, что западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но "не дальше".
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964278134.html
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Детали кассетной ракеты ATACMS на месте обстрела Луганска
ВСУ впервые для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска использовали кассетные ракеты ATACMS, которые способны наносить удары на расстояние до 300 километров. Кадры обломков сбитой ракеты попали в распоряжение РИА Новости. Все найденные фрагменты уже изучаются российскими специалистами.
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луганск, луганская народная республика, киев, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Киев, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
ВСУ впервые обстреляли Луганск дальнобойными ATACMS, сообщил источник

ВСУ впервые использовали кассетные боеприпасы ATACMS при обстреле Луганск

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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. ВСУ впервые для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска использовали дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства, которые способны наносить удары на расстояние до 300 километров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Глава ЛНР Леонид Пасечник накануне сообщал, что ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.
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"Во время воскресного украинского ракетного обстрела Луганска использовались американские кассетные ракеты ATACMS увеличенного радиуса поражения - до 300 километров за счет увеличенного запаса твердого топлива в разгонном двигателе ракеты. Несмотря на высокую стоимость таких ракет, Киев использует их для ударов по гражданской инфраструктуре республики", — рассказал источник.
По его словам, несмотря на использование данной модификации этих ракет, они были сбиты на подлете к городу силами ПВО, а упавшие обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы.
Источник уточнил, что уцелевшие части ракеты, а также навигационные платы уже изучаются специалистами для улучшения перехвата таких ракет силами ПВО.
Представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев заявил испанской газете Pais, что западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но "не дальше".
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаКиевЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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