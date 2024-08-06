https://ria.ru/20240806/master-plany-1964446575.html

Мурманская область получила поддержку президента по мастер-планам городов

Мурманская область получила поддержку президента по мастер-планам городов - РИА Новости, 06.08.2024

Мурманская область получила поддержку президента по мастер-планам городов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным представил главе государства мастер-планы опорных... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:43

2024-08-06T15:43

2024-08-06T15:43

мурманская область

мурманская область

россия

арктика

андрей чибис

владимир путин

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МУРМАНСК, 6 авг – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным представил главе государства мастер-планы опорных населённых пунктов Мурманской области и получил поддержку главы государства, сообщило министерство информационной политики региона. Чибис напомнил, что в число опорных городов в регионе вошли три агломерации - это Мурманская, куда входят Мурманск, Североморск и Кольский район, а также Кировско-Апатитская агломерация и Мончегорская. Всего в этих городах живут более 70% населения. Для подготовки мастер-планов были проведены социологические опросы, стратегические сессии и определены главные направления для жителей - порядка 11 тысяч северян и экспертов дали свыше 3 тысяч предложений. "Есть источники, определены потребности в финансировании, но мы держали четкий принцип: на один бюджетный рубль – шесть рублей частных инвестиций. Потребность в бюджетном финансировании, по предварительным расчетам, на все три агломерации на десять лет – 554 миллиардов рублей. Прошу поддержать нас в том, чтобы в новых нацпроектах была четкая фиксация – арктические опорные города", – обратился к Путину глава Мурманской области, слова которого приводит министерство информационной политики. Чибис также отметил, что в числе важнейших проектов для развития экономики – комплексное развитие Мурманского транспортного узла и портовой инфраструктуры, газификация, создание судоремонтного комплекса кластерного типа, многофункционального перегрузочного комплекса и терминала по перевалке удобрений и другое. В числе ключевых научно-образовательных проектов агломерации губернатор отметил создание кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета. Кроме того, планируется активизировать строительство нового жилья для северян, всего за 10 лет планируется построить более миллиона квадратных метров жилья. Для развития агломерации требуется поддержка в реализации масштабной программы капитального ремонта, дальнейшего благоустройства общественных и дворовых территорий, модернизации системы здравоохранения, включая строительство двух больниц. В плане Мурманской агломерации и создание спортивной инфраструктуры. В числе важнейших проектов Кировско-Апатитской агломерации – развитие горнолыжного комплекса Большой Вудъявр, создание федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд страны, развитие филиала МАУ и Центра Арктических технологий и безопасности Арктики на базе КНЦ РАН. "Важно сконцентрировать научные исследования по Арктике именно на базе КНЦ РАН в Апатитах, проинвестировать и создать соответствующую инфраструктуру. Это наукоград, где проводят очень серьезные работы. Сегодня нужна, по сути, небольшая поддержка в развитие инфраструктуры и целенаправленные научные исследования", – отметил Чибис. Мончегорская агломерация является мощным минерально-сырьевым центром, обеспечивающим освоение для страны месторождений литиевых руд – критически важного сырья в условиях импортозамещения. Здесь производится более 95% никеля в России. Для развития агломерации в рамках мастер-плана требуется поддержка в развитии металлургии и вспомогательных производств, создании индустриального парка, производстве активных катодных материалов на базе Кольской ГМК. Также здесь запланировано создание распределённого центра спорта и центра локального туризма. "Ну, и город Полярные Зори. Тоже там есть мастер-план, с "Росатомом" мы занимаемся. Будет строиться новая атомная станция для того, чтобы обеспечить энергией все эти проекты. И жилье, и город мы привели в порядок. То есть получается очень достойная агломерация", – отметил Чибис. Глава региона добавил, что для новых проектов будет создано в общей сложности свыше 30 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, губернатор предложил приоритизировать объекты мастер-планов при формировании новых национальных проектов.

https://ria.ru/20230919/zavod-1897307961.html

https://ria.ru/20231009/plan-1901621310.html

https://ria.ru/20231211/aglomeratsii-1915192792.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурманская область, россия, арктика, андрей чибис, владимир путин, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"