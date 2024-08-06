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В ЛНР заявили о тяжелом положении ВСУ в Харьковской области
В ЛНР заявили о тяжелом положении ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2024
В ЛНР заявили о тяжелом положении ВСУ в Харьковской области
ВСУ находятся в тяжелом положении на севере и северо-востоке Харьковской области и с трудом сдерживают ударную группировку ВС РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:24
2024-08-06T07:24
2024-08-06T07:24
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. ВСУ находятся в тяжелом положении на севере и северо-востоке Харьковской области и с трудом сдерживают ударную группировку ВС РФ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По перехваченным данным, командиры украинских боевиков, несущих службу на севере и северо-востоке Харьковской области, докладывают вышестоящему руководству о сложной оперативно-тактической обстановке. Так, в районе Липцов и Волчанска отмечается увеличение численности ударной группировки ВС РФ, а украинские подразделения уже на пределе возможностей пытаются их сдерживать", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что самыми проблемными вопросами для ВСУ стали плохая подготовка бойцов, дезертирство и большие безвозвратные и санитарные потери.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Волчанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ЛНР заявили о тяжелом положении ВСУ в Харьковской области
Марочко: ВСУ с трудом сдерживают российскую армию в Харьковской области