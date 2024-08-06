https://ria.ru/20240806/krym-1964509935.html

Из-за приостановки движения в Крыму задерживаются пять поездов

Из-за приостановки движения в Крыму задерживаются пять поездов - РИА Новости, 06.08.2024

Из-за приостановки движения в Крыму задерживаются пять поездов

Пять поездов дальнего следования задерживаются из-за приостановки движения составов на участке от Симферополя до Джанкоя, сообщила компания... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:26

2024-08-06T20:26

2024-08-06T20:26

симферополь

джанкой

олег крючков

россия

общество

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Пять поездов дальнего следования задерживаются из-за приостановки движения составов на участке от Симферополя до Джанкоя, сообщила компания "ГрандСервисЭкспресс" в Telegram-канале. Приостановка движения поездов на участке от Симферополя до Джанкоя и автомобилей в Крыму на участке от Симферополя до Армянска продлена до 22:00 мск, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на Минтранс региона. Власти объяснили приостановку движения техническими причинами. "По состоянию на 20.00 задерживаются поезда: в Крым: №175/176 Москва Павелецкая – Симферополь, отправлением 5 августа, задерживается на 2 часа 30 минут. №017/018 Москва – Симферополь, отправлением 5 августа, задерживается на 30 минут. Из Крыма: №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 6 августа, задерживается на 2 часа 30 минут; №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 6 августа, задерживается на 1 час 30 минут; №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 6 августа, задерживается на 50 минут", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

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симферополь, джанкой, олег крючков, россия, общество, происшествия