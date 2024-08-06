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Россиянам придумали новое препятствие для получения кредита - РИА Новости, 06.08.2024
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02:15 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/kredit-1964286083.html
Россиянам придумали новое препятствие для получения кредита
Россиянам придумали новое препятствие для получения кредита - РИА Новости, 06.08.2024
Россиянам придумали новое препятствие для получения кредита
Предложение включить рассрочку в кредитную историю, чтобы точнее оценивать кредитную нагрузку граждан, может иметь смысл, но его реализация вряд ли... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T02:15
2024-08-06T02:15
экономика
лазарь бадалов
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Предложение включить рассрочку в кредитную историю, чтобы точнее оценивать кредитную нагрузку граждан, может иметь смысл, но его реализация вряд ли целесообразна, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.Он напомнил, что главные условия кредита – платность, срочность и возвратность. В случае с рассрочкой соблюдаются лишь два последних. Проценты за рассрочку не платят, поэтому о платной услуге нет речи."Соответственно с экономической точки зрения некорректно относить рассрочку к долговой нагрузке и говорить о том, что человек, покупающий в рассрочку - это заемщик и кредитор. Ведь здесь не возникают кредитные отношения", — поясняет Бадалов.Речь идет скорее об отношениях между покупателем и продавцом и продаже товаров на конкретных условиях. При этом нет свидетельств, что рассрочка загоняет клиентов в долговую яму – как правило, такими продуктами пользуются вовсе не те, у кого высокая кредитная нагрузка, заключил он.
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экономика, лазарь бадалов
Экономика, Лазарь Бадалов
Россиянам придумали новое препятствие для получения кредита

Финансист Бадалов: включение рассрочки в кредитную историю нецелесообразно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Предложение включить рассрочку в кредитную историю, чтобы точнее оценивать кредитную нагрузку граждан, может иметь смысл, но его реализация вряд ли целесообразна, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.
Он напомнил, что главные условия кредита – платность, срочность и возвратность. В случае с рассрочкой соблюдаются лишь два последних. Проценты за рассрочку не платят, поэтому о платной услуге нет речи.
"Соответственно с экономической точки зрения некорректно относить рассрочку к долговой нагрузке и говорить о том, что человек, покупающий в рассрочку - это заемщик и кредитор. Ведь здесь не возникают кредитные отношения", — поясняет Бадалов.
Речь идет скорее об отношениях между покупателем и продавцом и продаже товаров на конкретных условиях. При этом нет свидетельств, что рассрочка загоняет клиентов в долговую яму – как правило, такими продуктами пользуются вовсе не те, у кого высокая кредитная нагрузка, заключил он.
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ЭкономикаЛазарь Бадалов
 
 
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