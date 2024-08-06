https://ria.ru/20240806/kredit-1964286083.html

Россиянам придумали новое препятствие для получения кредита

Россиянам придумали новое препятствие для получения кредита - РИА Новости, 06.08.2024

Россиянам придумали новое препятствие для получения кредита

Предложение включить рассрочку в кредитную историю, чтобы точнее оценивать кредитную нагрузку граждан, может иметь смысл, но его реализация вряд ли... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T02:15

2024-08-06T02:15

2024-08-06T02:15

экономика

лазарь бадалов

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Предложение включить рассрочку в кредитную историю, чтобы точнее оценивать кредитную нагрузку граждан, может иметь смысл, но его реализация вряд ли целесообразна, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.Он напомнил, что главные условия кредита – платность, срочность и возвратность. В случае с рассрочкой соблюдаются лишь два последних. Проценты за рассрочку не платят, поэтому о платной услуге нет речи."Соответственно с экономической точки зрения некорректно относить рассрочку к долговой нагрузке и говорить о том, что человек, покупающий в рассрочку - это заемщик и кредитор. Ведь здесь не возникают кредитные отношения", — поясняет Бадалов.Речь идет скорее об отношениях между покупателем и продавцом и продаже товаров на конкретных условиях. При этом нет свидетельств, что рассрочка загоняет клиентов в долговую яму – как правило, такими продуктами пользуются вовсе не те, у кого высокая кредитная нагрузка, заключил он.

https://ria.ru/20240726/kredity-1962061219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, лазарь бадалов