https://ria.ru/20240806/drony-1963424987.html

Дроны отлетали более 150 часов на "Архипелаге 2024" в Сахалинской области

Дроны отлетали более 150 часов на "Архипелаге 2024" в Сахалинской области - РИА Новости, 06.08.2024

Дроны отлетали более 150 часов на "Архипелаге 2024" в Сахалинской области

С 8 по 17 июля на аэродроме "Пушистый" в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" было выполнено 350 вылетов дронов, а общее количество часов РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:10

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С 8 по 17 июля на аэродроме "Пушистый" в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" было выполнено 350 вылетов дронов, а общее количество часов налета аппаратов превысило 150 часов - больше 6 суток полетов без остановки. Интенсив "Архипелаг 2024" - одно из мероприятий национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Об этом рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы.Как БПЛА ищут пропавших людей и защищают регионыОтработка сценариев проходила по 15 наиболее распространенным вариантам применения беспилотных летательных аппаратов. Сценарии применения дронов были разделены на восемь основных типов: доставка грузов, комплексные кадастровые работы, мониторинг линейных объектов, строительных массивов, водных объектов и другое.К примеру, Фонд поддержки проектов НТИ и добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" завершили отработку сценария применения беспилотников и нейросетей для поиска людей, пропавших на местности. По результатам учений достигнуты предварительные договоренности о передаче нейросети в 10 региональных организаций, с которыми планируется заключить лицензионные договоры.Взаимодействие технологий в воздушном и космическом пространствеВ рамках "Архипелага 2024" прошел стресс-тест концепции бесшовного цифрового неба - построение системы взаимодействия технологий, сервисов и устройств на всех уровнях воздушного и космического пространства.Концепция цифрового неба поможет безопасно интегрировать беспилотную авиацию в единое воздушное пространство и должна дополнить национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Одним из ключевых итогов стресс-теста концепции на "Архипелаге 2024" стало решение о запуске нового экспериментального правового режима (ЭПР) по отработке уникальных российских технологий гибридной связи на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" для гражданской беспилотной авиации. Первым регионом-участником ЭПР станет Сахалинская область.Дроны помощники в мониторинге экологической обстановкиВ направлении "Морские дроны" на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" приняли участие 16 организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Хабаровского края, Севастополя и др. Всего в испытаниях сценариев применения морских дронов было продемонстрировано более 10 морских робототехнических решений. Аппараты были использованы в отработке сценариев применения морских дронов: определении на дне затонувших объектов с применением гидроакустических средств обнаружения, контроле при проведении подводных работ, мониторинге экологической обстановки, выполнении поисково-спасательных работ, гидрографической съемке участка акватории с помощью безэкипажного судна в автоматическом режиме с выпуском электронной навигационной карты.Всего в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" приняли участие 3,5 тысячи человек.Развитие отрасли БАС бизнесомРазвивать разработку и производство беспилотных авиационных систем бизнесу помогает национальный проект "Малое и среднее предпринимательство". С его помощью производители беспилотников могут воспользоваться мерами поддержки для предпринимателей – как финансовыми, так и нефинансовыми. Например, получить консультацию, пройти обучение или получить кредит на развитие своего производства. Чтобы подать заявку и стать участником нацпроекта, необходимо обратиться в один из центров "Мой бизнес" - они расположены в 88 регионах. Или зарегистрироваться на платформе МСП.РФ.Например, компания FlySee Agro производит беспилотники для использования в сельском хозяйстве. С помощью этих устройств аграрии могут сохранить посевы от вредителей с применением энтомофагов – насекомых, защищающих растения от вредителей и болезней. Специалисты предприятия проектируют и производят детали подвесного дозатора и амортизационного крепления к гексакоптеру, а также занимаются реинжинирингом некоторых расходных деталей. Была разработана подвесная система для доставки и распространения энтомофагов над посевами. Аппарат успешно прошел тест на надежность. После этого была выпущена партия действующих образцов устройства. Компания обратилась в Центр прототипирования – там помогают предпринимателям по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" – с задачей выполнить 3D-печать прототипов дозатора для внесения различных энтомофагов. Так, удалось спроектировать дозатор — уникальное изобретение, у которого еще не существует аналогов. И добиться снижения расходов на обслуживание оборудования.В Чувашии компания "Бас-Чеб" начала тестовую сборку FPV-дронов. Такие аппараты оснащены видеокамерой и передают изображение оператору на очки виртуальной реальности. Проект получил займ от Фонда венчурных инвестиций, работающим в кооперации с центром "Мой бизнес". Средства с льготным займом позволили провести научные опыты и закупить необходимые комплектующие для аппаратов, чтобы выйти на рынок.Сейчас в компании ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по проектированию электродвигателя с применением композитных материалов, изготовлены несущие рамы из стекловолокна.

https://ria.ru/20240717/dron-1960271092.html

https://ria.ru/20240724/selkhozdrony-1961484768.html

https://ria.ru/20240717/sakhalin-1960273753.html

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