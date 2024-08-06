https://ria.ru/20240806/britaniya-1964399173.html

"Эффект бумеранга". В Совфеде прокомментировали беспорядки в Британии

"Эффект бумеранга". В Совфеде прокомментировали беспорядки в Британии - РИА Новости, 06.08.2024

"Эффект бумеранга". В Совфеде прокомментировали беспорядки в Британии

Великобритания на себе ощутила последствия раскачивания ею миропорядка и проявления агрессии, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:50

2024-08-06T13:50

2024-08-06T13:55

в мире

россия

великобритания

мерсисайд

ольга ковитиди

евросоюз

лига английской обороны

беспорядки в британии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964089249_88:0:2451:1329_1920x0_80_0_0_30869f953de73c8a31fe3c62521a8054.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Великобритания на себе ощутила последствия раскачивания ею миропорядка и проявления агрессии, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя беспорядки в Великобритании. "Эффект бумеранга. Раскачивая миропорядок, власти Британии теперь на собственной шкуре ощутили следствие агрессии, в их числе последствия обмана собственных граждан. Уже неделю Британию сотрясают антимигрантские протесты, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией", - сказала Ковитиди. Сенатор отметила, что вместо того чтобы найти реальное решение проблемы, "англичане не нашли ничего умнее, как обвинить в своих проблемах Россию и Иран". "Необходимо признать, что Британия вышла из ЕС, фактически там оставшись. Подтверждением этого является тот факт, что после выхода из ЕС Британия осталась членом Европейской конвенции по правам человека, продолжая рассматривать прошения об убежище на своей территории. Так что, господа хорошие, разбирайтесь сами у себя в Британии, но и к нам со своими советами и нравоучениями не суйтесь", - резюмировала парламентарий. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, и ему предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.

https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html

https://ria.ru/20240805/britaniya-1964209700.html

россия

великобритания

мерсисайд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, мерсисайд, ольга ковитиди, евросоюз, лига английской обороны, беспорядки в британии