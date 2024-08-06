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"Эффект бумеранга". В Совфеде прокомментировали беспорядки в Британии - РИА Новости, 06.08.2024
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13:50 06.08.2024 (обновлено: 13:55 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/britaniya-1964399173.html
"Эффект бумеранга". В Совфеде прокомментировали беспорядки в Британии
"Эффект бумеранга". В Совфеде прокомментировали беспорядки в Британии - РИА Новости, 06.08.2024
"Эффект бумеранга". В Совфеде прокомментировали беспорядки в Британии
Великобритания на себе ощутила последствия раскачивания ею миропорядка и проявления агрессии, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:50
2024-08-06T13:55
в мире
россия
великобритания
мерсисайд
ольга ковитиди
евросоюз
лига английской обороны
беспорядки в британии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Великобритания на себе ощутила последствия раскачивания ею миропорядка и проявления агрессии, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя беспорядки в Великобритании. "Эффект бумеранга. Раскачивая миропорядок, власти Британии теперь на собственной шкуре ощутили следствие агрессии, в их числе последствия обмана собственных граждан. Уже неделю Британию сотрясают антимигрантские протесты, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией", - сказала Ковитиди. Сенатор отметила, что вместо того чтобы найти реальное решение проблемы, "англичане не нашли ничего умнее, как обвинить в своих проблемах Россию и Иран". "Необходимо признать, что Британия вышла из ЕС, фактически там оставшись. Подтверждением этого является тот факт, что после выхода из ЕС Британия осталась членом Европейской конвенции по правам человека, продолжая рассматривать прошения об убежище на своей территории. Так что, господа хорошие, разбирайтесь сами у себя в Британии, но и к нам со своими советами и нравоучениями не суйтесь", - резюмировала парламентарий. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, и ему предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html
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в мире, россия, великобритания, мерсисайд, ольга ковитиди, евросоюз, лига английской обороны, беспорядки в британии
В мире, Россия, Великобритания, Мерсисайд, Ольга Ковитиди, Евросоюз, Лига английской обороны, Беспорядки в Британии
"Эффект бумеранга". В Совфеде прокомментировали беспорядки в Британии

Сенатор Ковитиди: Британия на себе ощутила последствия раскачивания миропорядка

© RTСтолкновения протестующих с полицией в Великобритании
Столкновения протестующих с полицией в Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© RT
Столкновения протестующих с полицией в Великобритании
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Великобритания на себе ощутила последствия раскачивания ею миропорядка и проявления агрессии, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя беспорядки в Великобритании.
"Эффект бумеранга. Раскачивая миропорядок, власти Британии теперь на собственной шкуре ощутили следствие агрессии, в их числе последствия обмана собственных граждан. Уже неделю Британию сотрясают антимигрантские протесты, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией", - сказала Ковитиди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Сенатор отметила, что вместо того чтобы найти реальное решение проблемы, "англичане не нашли ничего умнее, как обвинить в своих проблемах Россию и Иран".
"Необходимо признать, что Британия вышла из ЕС, фактически там оставшись. Подтверждением этого является тот факт, что после выхода из ЕС Британия осталась членом Европейской конвенции по правам человека, продолжая рассматривать прошения об убежище на своей территории. Так что, господа хорошие, разбирайтесь сами у себя в Британии, но и к нам со своими советами и нравоучениями не суйтесь", - резюмировала парламентарий.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, и ему предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом.
Беспорядки в Великобритании
© AFP 2024 / Justin Tallis

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

Акция протеста в Бристоле

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

Протестующие во время акции протеста в Бристоле

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

Полиция и протестующие в Бристоле

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

Задержание протестующих в Ноттингеме

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12
© AFP 2024 / Peter Powell

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

Полицейские защищаются от кирпичей, брошенных протестующими во время акции протеста в Ливерпуле

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

Задержание протестующих в Бристоле

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

Задержание протестующих в Бристоле

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

Полицейские во время акции протеста в Ноттингеме

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

Девушка с плакатом на акции протеста в Бристоле

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12
Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны".
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
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