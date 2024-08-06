"Эффект бумеранга". В Совфеде прокомментировали беспорядки в Британии

Сенатор Ковитиди: Британия на себе ощутила последствия раскачивания миропорядка
Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.
Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.
Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.
Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.
При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.
После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.
После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.
Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.
Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.
Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.
Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.
Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".
Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".
Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.
Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.
Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.
Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.
Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.
Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.
При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.
После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.
Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.
Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.
Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".
Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.
Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.