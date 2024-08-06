https://ria.ru/20240806/bloomberg-1964322001.html

Агентство Bloomberg уволило репортера за сорванное эмбарго, пишет WP

Агентство Bloomberg уволило репортера за сорванное эмбарго, пишет WP - РИА Новости, 06.08.2024

Агентство Bloomberg уволило репортера за сорванное эмбарго, пишет WP

Агентство Блумберг уволило по меньшей мере одного репортера за сорванное эмбарго на новость о сделке по обмену заключенными, сообщает издание The Washington... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:12

2024-08-06T09:12

2024-08-06T14:42

россия

сша

турция

эван гершкович

пол уилан

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Агентство Блумберг уволило по меньшей мере одного репортера за сорванное эмбарго на новость о сделке по обмену заключенными, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники. Ранее газета The New York Times сообщала, что агентство Блумберг привлекло к дисциплинарной ответственности сорвавших эмбарго на новость о сделке по обмену заключенными и извинилось перед участниками. "По меньшей мере один человек — старший репортер Белого дома Дженнифер Джейкобс, которая была главным автором материала, — больше не работает в компании", — говорится в сообщении газеты. Джейкобс в соцсети X опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что над статьей работала вместе с редакторами. "Я ни разу не сделала ничего, что заведомо не соответствовало эмбарго администрации или что подвергало риску кого-либо", — отметила она. Джейкобс добавила, что окончательное решение о времени публикации статьи и ее заголовке принимают не репортеры. Как сообщало издание New York Magazine со ссылкой на несколько источников, в том числе газету The Wall Street Journal и другие СМИ, недовольство агентством Блумберг вызвал досрочный выпуск материала об обмене американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, "чиновники и журналисты кипели от злости". Белый дом, как отмечало издание, просил придержать заготовленный материал до факта обмена в Турции, статью не публиковала даже The Wall Street Journal, где работает Гершкович. Журналист агентства написал пост в соцсети Х, когда российский самолет был еще в воздухе, заявив, что для него честь быть первым с этой информацией, однако позднее, как пишет журнал, пост был удален. Неназванный сотрудник The Wall Street Journal заявил New York Magazine, что один из его коллег из газеты ждал обмена в аэропорту Анкары "с биноклем", а опубликованная раньше заметка Блумберг, таким образом, была недостоверной. Она же позднее была отредактирована, а подпись к новой версии гласила, что новость "была изменена, чтобы отразить, что американцы еще не были освобождены". Блумберг выпустил статью в 7:41 по времени Вашингтона (14:41 мск) в четверг, хотя до этого журналист агентства дал понять Белому дому, что будет, как и другие репортеры, обладавшие этой информацией, ждать до закрытого брифинга представителей администрации в 8:00, добавляло издание. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами России, но их вина не была доказана. Все они в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных Россией граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан Российской Федерации, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

https://ria.ru/20240804/tramp-1963934508.html

https://ria.ru/20240802/peskov-1963656452.html

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сша

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Ольга Фомченкова

россия, сша, турция, эван гершкович, пол уилан, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом