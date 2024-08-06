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Агентство Bloomberg уволило репортера за сорванное эмбарго, пишет WP - РИА Новости, 06.08.2024
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09:12 06.08.2024 (обновлено: 14:42 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/bloomberg-1964322001.html
Агентство Bloomberg уволило репортера за сорванное эмбарго, пишет WP
Агентство Bloomberg уволило репортера за сорванное эмбарго, пишет WP - РИА Новости, 06.08.2024
Агентство Bloomberg уволило репортера за сорванное эмбарго, пишет WP
Агентство Блумберг уволило по меньшей мере одного репортера за сорванное эмбарго на новость о сделке по обмену заключенными, сообщает издание The Washington... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:12
2024-08-06T14:42
россия
сша
турция
эван гершкович
пол уилан
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Агентство Блумберг уволило по меньшей мере одного репортера за сорванное эмбарго на новость о сделке по обмену заключенными, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники. Ранее газета The New York Times сообщала, что агентство Блумберг привлекло к дисциплинарной ответственности сорвавших эмбарго на новость о сделке по обмену заключенными и извинилось перед участниками. "По меньшей мере один человек — старший репортер Белого дома Дженнифер Джейкобс, которая была главным автором материала, — больше не работает в компании", — говорится в сообщении газеты. Джейкобс в соцсети X опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что над статьей работала вместе с редакторами. "Я ни разу не сделала ничего, что заведомо не соответствовало эмбарго администрации или что подвергало риску кого-либо", — отметила она. Джейкобс добавила, что окончательное решение о времени публикации статьи и ее заголовке принимают не репортеры. Как сообщало издание New York Magazine со ссылкой на несколько источников, в том числе газету The Wall Street Journal и другие СМИ, недовольство агентством Блумберг вызвал досрочный выпуск материала об обмене американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, "чиновники и журналисты кипели от злости". Белый дом, как отмечало издание, просил придержать заготовленный материал до факта обмена в Турции, статью не публиковала даже The Wall Street Journal, где работает Гершкович. Журналист агентства написал пост в соцсети Х, когда российский самолет был еще в воздухе, заявив, что для него честь быть первым с этой информацией, однако позднее, как пишет журнал, пост был удален. Неназванный сотрудник The Wall Street Journal заявил New York Magazine, что один из его коллег из газеты ждал обмена в аэропорту Анкары "с биноклем", а опубликованная раньше заметка Блумберг, таким образом, была недостоверной. Она же позднее была отредактирована, а подпись к новой версии гласила, что новость "была изменена, чтобы отразить, что американцы еще не были освобождены". Блумберг выпустил статью в 7:41 по времени Вашингтона (14:41 мск) в четверг, хотя до этого журналист агентства дал понять Белому дому, что будет, как и другие репортеры, обладавшие этой информацией, ждать до закрытого брифинга представителей администрации в 8:00, добавляло издание. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами России, но их вина не была доказана. Все они в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных Россией граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан Российской Федерации, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html
https://ria.ru/20240804/tramp-1963934508.html
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россия, сша, турция, эван гершкович, пол уилан, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом
Россия, США, Турция, Эван Гершкович, Пол Уилан, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, В мире, Обмен заключенными между Россией и Западом
Агентство Bloomberg уволило репортера за сорванное эмбарго, пишет WP

WP: репортера Bloomberg уволили за срыв эмбарго на новость об обмене заключенных

© BloombergДженнифер Джейкобс
Дженнифер Джейкобс - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Bloomberg
Дженнифер Джейкобс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Агентство Блумберг уволило по меньшей мере одного репортера за сорванное эмбарго на новость о сделке по обмену заключенными, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее газета The New York Times сообщала, что агентство Блумберг привлекло к дисциплинарной ответственности сорвавших эмбарго на новость о сделке по обмену заключенными и извинилось перед участниками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Своих не бросаем: завершена историческая операция по освобождению россиян
1 августа, 21:34
"По меньшей мере один человек — старший репортер Белого дома Дженнифер Джейкобс, которая была главным автором материала, — больше не работает в компании", — говорится в сообщении газеты.
Джейкобс в соцсети X опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что над статьей работала вместе с редакторами.
"Я ни разу не сделала ничего, что заведомо не соответствовало эмбарго администрации или что подвергало риску кого-либо", — отметила она. Джейкобс добавила, что окончательное решение о времени публикации статьи и ее заголовке принимают не репортеры.
Как сообщало издание New York Magazine со ссылкой на несколько источников, в том числе газету The Wall Street Journal и другие СМИ, недовольство агентством Блумберг вызвал досрочный выпуск материала об обмене американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, "чиновники и журналисты кипели от злости".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Трамп признал, что Путин совершил "отличную сделку" по обмену заключенными
4 августа, 05:14
Белый дом, как отмечало издание, просил придержать заготовленный материал до факта обмена в Турции, статью не публиковала даже The Wall Street Journal, где работает Гершкович. Журналист агентства написал пост в соцсети Х, когда российский самолет был еще в воздухе, заявив, что для него честь быть первым с этой информацией, однако позднее, как пишет журнал, пост был удален.
Неназванный сотрудник The Wall Street Journal заявил New York Magazine, что один из его коллег из газеты ждал обмена в аэропорту Анкары "с биноклем", а опубликованная раньше заметка Блумберг, таким образом, была недостоверной. Она же позднее была отредактирована, а подпись к новой версии гласила, что новость "была изменена, чтобы отразить, что американцы еще не были освобождены".
Блумберг выпустил статью в 7:41 по времени Вашингтона (14:41 мск) в четверг, хотя до этого журналист агентства дал понять Белому дому, что будет, как и другие репортеры, обладавшие этой информацией, ждать до закрытого брифинга представителей администрации в 8:00, добавляло издание.
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Кремль раскрыл детали обмена заключенными со странами Запада
2 августа, 12:57
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами России, но их вина не была доказана. Все они в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных Россией граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан Российской Федерации, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Историческая операция: Россия и Запад провели обмен заключенными
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.

Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве. 1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии)

В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.

© РИА Новости / POOL
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.

Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.

Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

 Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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6 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы идет к самолету для вылета в Анкару

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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7 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.

Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, и гражданин Германии Рико Кригер, помилованный после приговора к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ, в самолете в аэропорту Москвы перед вылетом в Анкару

На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.

Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10

В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 10

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
6 из 10

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
7 из 10

Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
8 из 10

Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.

Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияСШАТурцияЭван ГершковичПол УиланВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОВ миреОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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