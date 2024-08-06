https://ria.ru/20240806/berdiev-1964471025.html
Муфтия Северного Кавказа Бердиева похоронили в родовом селе
Муфтия Северного Кавказа Бердиева похоронили в родовом селе - РИА Новости, 06.08.2024
Муфтия Северного Кавказа Бердиева похоронили в родовом селе
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев похоронен во вторник в Карачаево-Черкесии, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:01
2024-08-06T17:01
2024-08-06T17:01
малокарачаевский район
северный кавказ
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рашид темрезов
исмаил бердиев
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ПЯТИГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев похоронен во вторник в Карачаево-Черкесии, сообщил глава региона Рашид Темрезов в Telegram-канале.Муфтий скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни. Родные Бердиева сообщали РИА Новости, что его похоронят в родовом селе Первомайское в Малокарачаевском районе КЧР. "Сегодня проводили в последний путь нашего уважаемого муфтия Карачаево-Черкесии, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаила-Хаджи Бердиева. Светлая ему память", - написал Темрезов.
https://ria.ru/20240805/berdiev-1964286489.html
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малокарачаевский район, северный кавказ, россия, рашид темрезов, исмаил бердиев
Малокарачаевский район, Северный Кавказ, Россия, Рашид Темрезов, Исмаил Бердиев
Муфтия Северного Кавказа Бердиева похоронили в родовом селе
Муфтия Северного Кавказа Бердиева похоронили в родовом селе в Карачаево-Черкесии