https://ria.ru/20240806/berdiev-1964471025.html

Муфтия Северного Кавказа Бердиева похоронили в родовом селе

Муфтия Северного Кавказа Бердиева похоронили в родовом селе - РИА Новости, 06.08.2024

Муфтия Северного Кавказа Бердиева похоронили в родовом селе

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев похоронен во вторник в Карачаево-Черкесии, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:01

2024-08-06T17:01

2024-08-06T17:01

малокарачаевский район

северный кавказ

россия

рашид темрезов

исмаил бердиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101168/26/1011682646_0:372:1311:1109_1920x0_80_0_0_c0a80dcdca6def336f78d118f6727790.jpg

ПЯТИГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев похоронен во вторник в Карачаево-Черкесии, сообщил глава региона Рашид Темрезов в Telegram-канале.Муфтий скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни. Родные Бердиева сообщали РИА Новости, что его похоронят в родовом селе Первомайское в Малокарачаевском районе КЧР. "Сегодня проводили в последний путь нашего уважаемого муфтия Карачаево-Черкесии, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаила-Хаджи Бердиева. Светлая ему память", - написал Темрезов.

https://ria.ru/20240805/berdiev-1964286489.html

малокарачаевский район

северный кавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малокарачаевский район, северный кавказ, россия, рашид темрезов, исмаил бердиев