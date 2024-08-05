https://ria.ru/20240805/zakhoronenie-1964187039.html

Под Петербургом нашли массовое захоронение узников концлагеря "Дулаг-101"

Под Петербургом нашли массовое захоронение узников концлагеря "Дулаг-101" - РИА Новости, 05.08.2024

Под Петербургом нашли массовое захоронение узников концлагеря "Дулаг-101"

Поисковые отряды Ленинградской области обнаружили очередное массовое захоронение узников концлагерей на территории Кингисеппского района, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:02

2024-08-05T15:02

2024-08-05T15:02

санкт-петербург

ленинградская область

кингисеппский район

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Поисковые отряды Ленинградской области обнаружили очередное массовое захоронение узников концлагерей на территории Кингисеппского района, сообщил РИА Новости представитель общественной организации "Помним всех поименно" Мирослав Селевонюк. "По предварительным оценкам, речь идет об останках узников концентрационного лагеря военнопленных красноармейцев "Дулаг-101", организованного фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Останки обнаружены на окраине деревни Котлы, где, по имеющимся данным, в период с 1941 по 1943 год содержалось несколько тысяч военнопленных", - сказал Селевонюк. Он добавил, что согласно документальным свидетельствам, военнопленных заставляли работать по 18 часов в сутки, выдавая лишь 200 граммов супа и 125 граммов хлеба. В подобных условиях большинство узников умирало или уже истощенными их расстреливали фашисты. По имеющимся данным, только в феврале 1942 года из 400 находившихся в лагере узников в живых остались лишь 20. По предварительным оценкам, добавил Селевонюк, в выявленном захоронении находится несколько тысяч уничтоженных фашистами военнопленных красноармейцев.

https://ria.ru/20230901/kontslager-1893653069.html

санкт-петербург

ленинградская область

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санкт-петербург, ленинградская область, кингисеппский район, общество