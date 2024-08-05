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Ивановские власти дополнительно выплатят контрактникам 600 тысяч рублей

Ивановские власти дополнительно выплатят контрактникам 600 тысяч рублей - РИА Новости, 05.08.2024

Ивановские власти дополнительно выплатят контрактникам 600 тысяч рублей

В Ивановской области по решению губернатора Станислава Воскресенского установлена региональная мера поддержки при заключении контракта с Минобороны России на... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:30

2024-08-05T14:30

2024-08-05T14:30

ивановская область

станислав воскресенский

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Ивановской области по решению губернатора Станислава Воскресенского установлена региональная мера поддержки при заключении контракта с Минобороны России на военную службу – единовременная выплата 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Региональная поддержка дополняет федеральную. Ранее Президент России Владимир Путин установил единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей гражданам, заключившим в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт на срок не менее года. Таким образом, теперь житель Ивановской области, который заключает контракт на военную службу, может рассчитывать на один миллион рублей единовременно, говорится в сообщении. Вместе с тем ежемесячное денежное довольствие в зоне СВО составляет от 204 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрены специальные выплаты за выполнение задач, напомнили в пресс-службе. Там добавили, что в Ивановской области также действует комплекс мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей. В их числе – бесплатное высшее образование для детей; выплаты при поступлении на первый курс; первоочередной прием в детсады и школы; бесплатное питание для учащихся; бесплатные земельные участки. Подробная информация о мерах поддержки размещена на официальном сайте регионального правительства в специальном разделе. Информацию об условиях и порядке заключения контракта на военную службу можно узнать в Центре набора и поддержки "Твой контракт". Также работает чат-бот "Твой контракт", где собраны ответы на самые актуальные вопросы о военной службе, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/oborudovanie-1923297927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, сво