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На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 05.08.2024
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра, информирует институт вулканологии и сейсмологии ДВО... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T03:23
2024-08-05T03:23
2024-08-05T11:39
эбеко
парамушир
северо-курильск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра, информирует институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, "эксплозии подняли пепел Эбеко на 3,5 километра над уровнем моря". "Шлейф пепла протянулся на 5 километров на юго-восток от вулкана", – говорится в сообщении в Telegram-канале, также отмечается, что активность Эбеко представляет опасность для местных авиаперевозок. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, происшествия, россия
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук, Происшествия, Россия
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
РАН: на Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра