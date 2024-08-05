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На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 05.08.2024
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03:23 05.08.2024 (обновлено: 11:39 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/vulkan-1964052110.html
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 05.08.2024
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра, информирует институт вулканологии и сейсмологии ДВО... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T03:23
2024-08-05T11:39
эбеко
парамушир
северо-курильск
российская академия наук
происшествия
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра, информирует институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, "эксплозии подняли пепел Эбеко на 3,5 километра над уровнем моря". "Шлейф пепла протянулся на 5 километров на юго-восток от вулкана", – говорится в сообщении в Telegram-канале, также отмечается, что активность Эбеко представляет опасность для местных авиаперевозок. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240805/zemletryasenie-1964049828.html
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эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, происшествия, россия
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук, Происшествия, Россия
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

РАН: на Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра

© Фото : ИВиС ДВО РАН/Д. МельниковВулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел. 5 августа 2024
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел. 5 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : ИВиС ДВО РАН/Д. Мельников
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел. 5 августа 2024
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра, информирует институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, "эксплозии подняли пепел Эбеко на 3,5 километра над уровнем моря".
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"Шлейф пепла протянулся на 5 километров на юго-восток от вулкана", – говорится в сообщении в Telegram-канале, также отмечается, что активность Эбеко представляет опасность для местных авиаперевозок.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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ЭбекоПарамуширСеверо-КурильскРоссийская академия наукПроисшествияРоссия
 
 
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