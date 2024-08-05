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Украина получила грант от США на 3,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 05.08.2024
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12:58 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964138319.html
Украина получила грант от США на 3,9 миллиарда долларов
Украина получила грант от США на 3,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 05.08.2024
Украина получила грант от США на 3,9 миллиарда долларов
Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк, что стало первым траншем прямой бюджетной поддержки от Вашингтона в этом году, сообщил... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:58
2024-08-05T12:58
сша
украина
денис шмыгаль
всемирный банк
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк, что стало первым траншем прямой бюджетной поддержки от Вашингтона в этом году, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Министр финансов страны Сергей Марченко 1 августа заявил, что власти страны подписали соглашение со Всемирным банком о поддержке ликвидности госбюджета и в ближайшее время ожидают получение очередного гранта от США в размере 3,9 миллиарда долларов. "Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.. Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он уточнил, что полученные средства направят на выплаты зарплат учителей, медиков и спасателей. По его словам, в целом Украина рассчитывает в этом году получить от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи, Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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сша, украина, денис шмыгаль, всемирный банк, в мире
США, Украина, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, В мире
Украина получила грант от США на 3,9 миллиарда долларов

Шмыгаль: Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк, что стало первым траншем прямой бюджетной поддержки от Вашингтона в этом году, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Министр финансов страны Сергей Марченко 1 августа заявил, что власти страны подписали соглашение со Всемирным банком о поддержке ликвидности госбюджета и в ближайшее время ожидают получение очередного гранта от США в размере 3,9 миллиарда долларов.
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"Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.. Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что полученные средства направят на выплаты зарплат учителей, медиков и спасателей. По его словам, в целом Украина рассчитывает в этом году получить от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи,
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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