Украина получила грант от США на 3,9 миллиарда долларов
Шмыгаль: Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк, что стало первым траншем прямой бюджетной поддержки от Вашингтона в этом году, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Министр финансов страны Сергей Марченко 1 августа заявил, что власти страны подписали соглашение со Всемирным банком о поддержке ликвидности госбюджета и в ближайшее время ожидают получение очередного гранта от США в размере 3,9 миллиарда долларов.
"Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.. Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что полученные средства направят на выплаты зарплат учителей, медиков и спасателей. По его словам, в целом Украина рассчитывает в этом году получить от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи,
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Штаты готовятся воевать за Одессу
1 августа, 08:00