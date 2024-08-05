https://ria.ru/20240805/ukraina-1964138319.html

Украина получила грант от США на 3,9 миллиарда долларов

Украина получила грант от США на 3,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 05.08.2024

Украина получила грант от США на 3,9 миллиарда долларов

Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк, что стало первым траншем прямой бюджетной поддержки от Вашингтона в этом году, сообщил... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:58

2024-08-05T12:58

2024-08-05T12:58

сша

украина

денис шмыгаль

всемирный банк

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк, что стало первым траншем прямой бюджетной поддержки от Вашингтона в этом году, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Министр финансов страны Сергей Марченко 1 августа заявил, что власти страны подписали соглашение со Всемирным банком о поддержке ликвидности госбюджета и в ближайшее время ожидают получение очередного гранта от США в размере 3,9 миллиарда долларов. "Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.. Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он уточнил, что полученные средства направят на выплаты зарплат учителей, медиков и спасателей. По его словам, в целом Украина рассчитывает в этом году получить от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи, Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240731/pritsker-1963282013.html

https://ria.ru/20240801/ssha-1963306828.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, денис шмыгаль, всемирный банк, в мире