https://ria.ru/20240805/uchenyy-1964262847.html

На Солнце произошли две мощные вспышки, сообщил ученый

На Солнце произошли две мощные вспышки, сообщил ученый - РИА Новости, 05.08.2024

На Солнце произошли две мощные вспышки, сообщил ученый

На Солнце произошли две мощные вспышки класса Х после череды средних взрывов, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T19:31

2024-08-05T19:31

2024-08-05T20:29

вспышки на солнце

космос - риа наука

земля

российская академия наук

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Солнце произошли две мощные вспышки класса Х после череды средних взрывов, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев."Непрерывная канонада из вспышек М класса (четвертый уровень по пятибалльной шкале) привела к началу взрывов высшего, пятого уровня. <...> Сразу два подряд таких события сегодня произошли на Солнце. Сначала вспышка уровня X1.7 с максимумом в 16:40 по московскому времени и только что второе событие с пиком между 18:30 и 18:50. Предварительный балл второй вспышки — X1.2", — сказал он.По словам ученого, оптические средства зафиксировали первый взрыв на западном (правом) крае солнечного диска, то есть в активных центрах, уходящих от Земли на обратную сторону звезды. Второй произошел на восточном (левом) крае, где располагаются активные центры, которые, наоборот, движутся к Земле.Богачев оценил возможное влияние этих вспышек на магнитосферу нашей планеты как маловероятное, поскольку после них не выявили выбросов плазмы в космос, а области, где произошли взрывы, слишком удалены от направления на Землю."В то же время восточные области (место второй вспышки) сейчас движутся к линии Солнце — Земля и уже в среду достигнут положения, откуда Земля может быть задета сначала облакам плазмы, а примерно с пятницы-субботы еще и быстрыми частицами", — уточнил специалист.Он предположил, что Солнце постепенно выходит на непрерывный режим активности, но, глядя на расположение пятен, сложно прогнозировать, когда он спадет и произойдет ли это в ближайшие месяцы. Руководитель лаборатории также не исключил, что события нижнего X уровня скоро станут привычным еженедельным фоном. В такой ситуации остается следить за тем, произошли ли взрывы в зоне влияния на Землю или нет, резюмировал ученый.

https://ria.ru/20240723/vspyshki-1961370636.html

https://ria.ru/20240801/burya-1963350433.html

https://ria.ru/20240805/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вспышки на солнце , космос - риа наука, земля, российская академия наук