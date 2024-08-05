Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошли две мощные вспышки, сообщил ученый - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 05.08.2024 (обновлено: 20:29 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/uchenyy-1964262847.html
На Солнце произошли две мощные вспышки, сообщил ученый
На Солнце произошли две мощные вспышки, сообщил ученый - РИА Новости, 05.08.2024
На Солнце произошли две мощные вспышки, сообщил ученый
На Солнце произошли две мощные вспышки класса Х после череды средних взрывов, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T19:31
2024-08-05T20:29
вспышки на солнце
космос - риа наука
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960095888_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_32d28d10469ec3168d93c7e9e90e5d8f.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Солнце произошли две мощные вспышки класса Х после череды средних взрывов, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев."Непрерывная канонада из вспышек М класса (четвертый уровень по пятибалльной шкале) привела к началу взрывов высшего, пятого уровня. &lt;...&gt; Сразу два подряд таких события сегодня произошли на Солнце. Сначала вспышка уровня X1.7 с максимумом в 16:40 по московскому времени и только что второе событие с пиком между 18:30 и 18:50. Предварительный балл второй вспышки — X1.2", — сказал он.По словам ученого, оптические средства зафиксировали первый взрыв на западном (правом) крае солнечного диска, то есть в активных центрах, уходящих от Земли на обратную сторону звезды. Второй произошел на восточном (левом) крае, где располагаются активные центры, которые, наоборот, движутся к Земле.Богачев оценил возможное влияние этих вспышек на магнитосферу нашей планеты как маловероятное, поскольку после них не выявили выбросов плазмы в космос, а области, где произошли взрывы, слишком удалены от направления на Землю."В то же время восточные области (место второй вспышки) сейчас движутся к линии Солнце — Земля и уже в среду достигнут положения, откуда Земля может быть задета сначала облакам плазмы, а примерно с пятницы-субботы еще и быстрыми частицами", — уточнил специалист.Он предположил, что Солнце постепенно выходит на непрерывный режим активности, но, глядя на расположение пятен, сложно прогнозировать, когда он спадет и произойдет ли это в ближайшие месяцы. Руководитель лаборатории также не исключил, что события нижнего X уровня скоро станут привычным еженедельным фоном. В такой ситуации остается следить за тем, произошли ли взрывы в зоне влияния на Землю или нет, резюмировал ученый.
https://ria.ru/20240723/vspyshki-1961370636.html
https://ria.ru/20240801/burya-1963350433.html
https://ria.ru/20240805/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960095888_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_a3ee92718975d0a6082b81352ad783fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вспышки на солнце , космос - риа наука, земля, российская академия наук
вспышки на Солнце , Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук
На Солнце произошли две мощные вспышки, сообщил ученый

Богачев: на Солнце произошли две мощные вспышки класса Х

© Лаборатория солнечной астрономии(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)/Изображение получено телескопом SDO/AIAВспышка произошла на Солнце
Вспышка произошла на Солнце - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Лаборатория солнечной астрономии(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)/Изображение получено телескопом SDO/AIA
Вспышка произошла на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Солнце произошли две мощные вспышки класса Х после череды средних взрывов, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Непрерывная канонада из вспышек М класса (четвертый уровень по пятибалльной шкале) привела к началу взрывов высшего, пятого уровня. <...> Сразу два подряд таких события сегодня произошли на Солнце. Сначала вспышка уровня X1.7 с максимумом в 16:40 по московскому времени и только что второе событие с пиком между 18:30 и 18:50. Предварительный балл второй вспышки — X1.2", — сказал он.
Солнце - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
СМИ рассказали о последствиях вспышек темной плазмы на Солнце
23 июля, 09:00
По словам ученого, оптические средства зафиксировали первый взрыв на западном (правом) крае солнечного диска, то есть в активных центрах, уходящих от Земли на обратную сторону звезды. Второй произошел на восточном (левом) крае, где располагаются активные центры, которые, наоборот, движутся к Земле.
Богачев оценил возможное влияние этих вспышек на магнитосферу нашей планеты как маловероятное, поскольку после них не выявили выбросов плазмы в космос, а области, где произошли взрывы, слишком удалены от направления на Землю.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури
1 августа, 08:36
"В то же время восточные области (место второй вспышки) сейчас движутся к линии Солнце — Земля и уже в среду достигнут положения, откуда Земля может быть задета сначала облакам плазмы, а примерно с пятницы-субботы еще и быстрыми частицами", — уточнил специалист.
Он предположил, что Солнце постепенно выходит на непрерывный режим активности, но, глядя на расположение пятен, сложно прогнозировать, когда он спадет и произойдет ли это в ближайшие месяцы.
Руководитель лаборатории также не исключил, что события нижнего X уровня скоро станут привычным еженедельным фоном. В такой ситуации остается следить за тем, произошли ли взрывы в зоне влияния на Землю или нет, резюмировал ученый.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 15:19
 
вспышки на СолнцеКосмос - РИА НаукаЗемляРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала