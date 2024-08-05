https://ria.ru/20240805/uchebnik-1964065161.html

Чернышенко рассказал о новых государственных учебниках для школьников

Чернышенко рассказал о новых государственных учебниках для школьников - РИА Новости, 05.08.2024

Чернышенко рассказал о новых государственных учебниках для школьников

Государственные учебники по "Основам безопасности и защиты Родины" для 8-11 классов, а также по труду для 1-9 классов, истории для 5-9 классов и обществознанию... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T08:38

2024-08-05T08:38

2024-08-05T10:56

общество

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Государственные учебники по "Основам безопасности и защиты Родины" для 8-11 классов, а также по труду для 1-9 классов, истории для 5-9 классов и обществознанию для 9-11 классов появляются в 2025/2026 учебном году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт"."К началу 2025/2026 учебного года появятся государственные учебники по предметам "Основы безопасности и защиты Родины" (8–11-й классы), "Труд (технология)" (1–9-й классы), "История" (5–9-й классы) и "Обществознание" (9–11-й классы)", - сказал Чернышенко.В ноябре 2023 года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что единые государственные учебники по всем предметам для российских школ планируют разработать в течение двух-трех лет.

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общество, россия, сн_образование, социальный навигатор