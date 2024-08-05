Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о новых государственных учебниках для школьников - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 05.08.2024 (обновлено: 10:56 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/uchebnik-1964065161.html
Чернышенко рассказал о новых государственных учебниках для школьников
Чернышенко рассказал о новых государственных учебниках для школьников - РИА Новости, 05.08.2024
Чернышенко рассказал о новых государственных учебниках для школьников
Государственные учебники по "Основам безопасности и защиты Родины" для 8-11 классов, а также по труду для 1-9 классов, истории для 5-9 классов и обществознанию... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:38
2024-08-05T10:56
общество
россия
сн_образование
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961223117_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_281b53677c7a3587c6428e5ee892d2f4.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Государственные учебники по "Основам безопасности и защиты Родины" для 8-11 классов, а также по труду для 1-9 классов, истории для 5-9 классов и обществознанию для 9-11 классов появляются в 2025/2026 учебном году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт"."К началу 2025/2026 учебного года появятся государственные учебники по предметам "Основы безопасности и защиты Родины" (8–11-й классы), "Труд (технология)" (1–9-й классы), "История" (5–9-й классы) и "Обществознание" (9–11-й классы)", - сказал Чернышенко.В ноябре 2023 года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что единые государственные учебники по всем предметам для российских школ планируют разработать в течение двух-трех лет.
https://ria.ru/20240720/portfolio-1960877295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961223117_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_f24fc8963a83ce849a52c84870ef9d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сн_образование, социальный навигатор
Общество, Россия, СН_Образование, Социальный навигатор
Чернышенко рассказал о новых государственных учебниках для школьников

Чернышенко: учебники по "Основам безопасности и защиты Родины" появятся в школах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Государственные учебники по "Основам безопасности и защиты Родины" для 8-11 классов, а также по труду для 1-9 классов, истории для 5-9 классов и обществознанию для 9-11 классов появляются в 2025/2026 учебном году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт".
«
"К началу 2025/2026 учебного года появятся государственные учебники по предметам "Основы безопасности и защиты Родины" (8–11-й классы), "Труд (технология)" (1–9-й классы), "История" (5–9-й классы) и "Обществознание" (9–11-й классы)", - сказал Чернышенко.
В ноябре 2023 года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что единые государственные учебники по всем предметам для российских школ планируют разработать в течение двух-трех лет.
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В системе образования может появиться портфолио школьника
20 июля, 08:52
 
ОбществоРоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала