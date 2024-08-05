https://ria.ru/20240805/shojgu-1964156491.html
Шойгу прибыл в Иран
Шойгу прибыл в Иран - РИА Новости, 05.08.2024
Шойгу прибыл в Иран
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановой рабочей поездкой. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:44
2024-08-05T13:44
2024-08-05T14:18
иран
россия
сергей шойгу
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 5 авг — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановой рабочей поездкой. В Тегеране он проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Мохаммадом Багери. Кроме того, Шойгу примет новый президент Масуд Пезешкиан. Стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества: от сферы безопасности до торгово-экономических проектов, а также различные аспекты глобальной и региональной безопасности, сообщили в аппарате Совбеза.Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан пригласил Шойгу в Иран в ходе телефонного разговора в конце мая. По итогам этой беседы секретарь российского Совбеза заявил, что Москва и Тегеран продолжат сотрудничество на высшем уровне.
https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html
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иран, россия, сергей шойгу, масуд пезешкиан
Иран, Россия, Сергей Шойгу, Масуд Пезешкиан