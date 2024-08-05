https://ria.ru/20240805/shojgu-1964156491.html

Шойгу прибыл в Иран

Шойгу прибыл в Иран - РИА Новости, 05.08.2024

Шойгу прибыл в Иран

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановой рабочей поездкой. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:44

2024-08-05T13:44

2024-08-05T14:18

иран

россия

сергей шойгу

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 5 авг — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановой рабочей поездкой. В Тегеране он проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Мохаммадом Багери. Кроме того, Шойгу примет новый президент Масуд Пезешкиан. Стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества: от сферы безопасности до торгово-экономических проектов, а также различные аспекты глобальной и региональной безопасности, сообщили в аппарате Совбеза.Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан пригласил Шойгу в Иран в ходе телефонного разговора в конце мая. По итогам этой беседы секретарь российского Совбеза заявил, что Москва и Тегеран продолжат сотрудничество на высшем уровне.

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

иран

россия

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2024

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иран, россия, сергей шойгу, масуд пезешкиан