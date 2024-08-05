https://ria.ru/20240805/shesterov-1964240526.html

Стали известны подробности об имуществе арестованного генерала Шестерова

Стали известны подробности об имуществе арестованного генерала Шестерова - РИА Новости, 05.08.2024

Стали известны подробности об имуществе арестованного генерала Шестерова

Арестованный по делу о мошенничестве в парке "Патриот" заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:53

2024-08-05T17:53

2024-08-05T18:01

россия

дело о хищениях в парке "патриот"

следственный комитет россии (ск рф)

патриот

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве в парке "Патриот" заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров приобрел в 2018 году с задекларированным доходом в 3 миллиона рублей мотоцикл Harley Davidson, выяснило РИА Новости. Так, согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, Шестеров все эти годы жил небогато. Из имущества в 2017 у генерала в пользовании была лишь квартира в 35,3 "квадратов" и автомобиль Skoda Yeti, а доход его составлял 3,076 миллиона рублей. Годом позже, в 2018 году, у Шестерова появился мотоцикл Harley Davidson ХG750 (2015 года). Согласно информации ресурса "Авто.ру", стоимость такой модели варьируется от 490 тысяч рублей до 677 тысяч рублей, при этом его доход составил 3,028 миллиона рублей. При этом в 2019 и 2020 годах доходы генерала снизились до 2,7 миллиона рублей и 2,8 миллиона рублей, но квартира "в пользовании" обновилась, стала просторнее - 71 "квадратов". В понедельник СК РФ сообщил, что против директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он арестован. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По этому же делу задержан и Шестеров. Материал в его отношении в суд пока не поступал. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра. Идея создания военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" принадлежит занимавшему тогда пост министра обороны Сергею Шойгу. В июне 2014 года был заложен первый камень на месте строительства парка в Одинцовском городском округе недалеко от Кубинки. В июне 2015 года состоялось его открытие. На территории парка "Патриот" расположены, в том числе, конгрессно-выставочный центр "Патриот", Главный храм ВС РФ и музей Великой Отечественной войны "Дорога памяти", другие музеи и композиции, конно-спортивный комплекс и отель.

https://ria.ru/20240805/patriot-1964209523.html

https://ria.ru/20240805/patriot-1964182170.html

https://ria.ru/20240805/akhmedov-1964185248.html

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россия, дело о хищениях в парке "патриот", следственный комитет россии (ск рф), патриот