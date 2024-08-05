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АКРА назвало факторы роста российского сельхозэкспорта - РИА Новости, 05.08.2024
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07:17 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/selkhozeksport-1964060083.html
АКРА назвало факторы роста российского сельхозэкспорта
АКРА назвало факторы роста российского сельхозэкспорта - РИА Новости, 05.08.2024
АКРА назвало факторы роста российского сельхозэкспорта
Основными причинами роста экспорта российских товаров агропромышленного комплекса (АПК) выступают господдержка, рост производства, конкурентоспособность цен и... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T07:17
2024-08-05T07:17
экономика
россия
китай
турция
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оон
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Основными причинами роста экспорта российских товаров агропромышленного комплекса (АПК) выступают господдержка, рост производства, конкурентоспособность цен и развитие внешнеторговых отношений, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. В четверг агентство, изучив данные платформы ООН Comtrade, выяснило, что Россия за время действия эмбарго на поставки продовольствия с Запада в 2,7 раза нарастила экспорт продукции АПК. По словам Тренина, причины роста экспорта такой продукции заключаются в господдержке, стимулирующей инвестиции в развитие сельского хозяйства, наращивании производства растениеводческой продукции как за счет роста урожайности, так и вследствие расширения сельскохозяйственных площадей и в конкурентоспособности цен на отечественную сельхозпродукцию по ключевым категориям. Кроме того, этому способствовало развитие внешнеторговых отношений, открытие новых рынков (география поставок расширилась до 160 стран), рост производства продукции аквакультуры более чем в 2 раза за прошедшие 10 лет и увеличение производства продукции животноводства, включая птицеводство. Так, за период с 2014 по 2023 годы мясная продукция прибавила 27%, а молоко и молочная продукция - 9% и 7% соответственно. "Наибольшую долю в стоимостном объеме занимают зерновые культуры и масложировая продукция, на которые в совокупности пришлось более половины экспорта по итогам 2023 года. ... В ближайшее время зерно и растительные масла останутся основной экспортной продукцией АПК. В то же время по итогам первых шести месяцев 2024 года отмечается рост объемов экспорта животноводческой продукции, что вместе с последовательным увеличением доли более дорогих продуктов глубокой переработки способно привести к увеличению доли этой продукции в структуре экспорта", - уточнил эксперт. Он также пояснил, что приоритетными направлениями для российского экспорта являются Китай, Турция и страны СНГ. Также активно развиваются поставки в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Индию. "По прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции АПК к 2030 году может вырасти до 55 миллиардов долларов, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Мне видится, что этому могут содействовать, с одной стороны, внутренние обстоятельства, базирующиеся на дальнейшем развитии АПК в России и плановом расширении логистики, а с другой – внешние, такие как рост потребления на мировом рынке продовольствия по причине увеличения численности населения планеты", - заключил Тренин. РФ в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Москва неоднократно продлевала срок действия ответных мер, последний раз - в октябре прошлого года.
https://ria.ru/20240708/akra-1958118739.html
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экономика, россия, китай, турция, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), оон, снг
Экономика, Россия, Китай, Турция, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), ООН, СНГ
АКРА назвало факторы роста российского сельхозэкспорта

Эксперт Тренин назвал господдержку главной причиной роста экспорта товаров АПК

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Основными причинами роста экспорта российских товаров агропромышленного комплекса (АПК) выступают господдержка, рост производства, конкурентоспособность цен и развитие внешнеторговых отношений, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
В четверг агентство, изучив данные платформы ООН Comtrade, выяснило, что Россия за время действия эмбарго на поставки продовольствия с Запада в 2,7 раза нарастила экспорт продукции АПК. По словам Тренина, причины роста экспорта такой продукции заключаются в господдержке, стимулирующей инвестиции в развитие сельского хозяйства, наращивании производства растениеводческой продукции как за счет роста урожайности, так и вследствие расширения сельскохозяйственных площадей и в конкурентоспособности цен на отечественную сельхозпродукцию по ключевым категориям.
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Кроме того, этому способствовало развитие внешнеторговых отношений, открытие новых рынков (география поставок расширилась до 160 стран), рост производства продукции аквакультуры более чем в 2 раза за прошедшие 10 лет и увеличение производства продукции животноводства, включая птицеводство. Так, за период с 2014 по 2023 годы мясная продукция прибавила 27%, а молоко и молочная продукция - 9% и 7% соответственно.
"Наибольшую долю в стоимостном объеме занимают зерновые культуры и масложировая продукция, на которые в совокупности пришлось более половины экспорта по итогам 2023 года. ... В ближайшее время зерно и растительные масла останутся основной экспортной продукцией АПК. В то же время по итогам первых шести месяцев 2024 года отмечается рост объемов экспорта животноводческой продукции, что вместе с последовательным увеличением доли более дорогих продуктов глубокой переработки способно привести к увеличению доли этой продукции в структуре экспорта", - уточнил эксперт.
Он также пояснил, что приоритетными направлениями для российского экспорта являются Китай, Турция и страны СНГ. Также активно развиваются поставки в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Индию.
"По прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции АПК к 2030 году может вырасти до 55 миллиардов долларов, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Мне видится, что этому могут содействовать, с одной стороны, внутренние обстоятельства, базирующиеся на дальнейшем развитии АПК в России и плановом расширении логистики, а с другой – внешние, такие как рост потребления на мировом рынке продовольствия по причине увеличения численности населения планеты", - заключил Тренин.
РФ в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Москва неоднократно продлевала срок действия ответных мер, последний раз - в октябре прошлого года.
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ЭкономикаРоссияКитайТурцияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)ООНСНГ
 
 
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