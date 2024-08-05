https://ria.ru/20240805/rebenok-1964103548.html
В марийской деревне ребенок на автомобиле сбил девушку
В марийской деревне ребенок на автомобиле сбил девушку - РИА Новости, 05.08.2024
В марийской деревне ребенок на автомобиле сбил девушку
Оставленный в автомобиле трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку в марийской деревне, сообщила Госавтоинспекция республики. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:23
2024-08-05T11:23
2024-08-05T12:54
происшествия
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Оставленный в автомобиле трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку в марийской деревне, сообщила Госавтоинспекция республики. ДТП произошло в воскресенье около 17.25 в Горномарийском районе в деревне Алманово. "Мужчина оставил в салоне автомашины Skoda 3-летнего ребенка, который запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания. Автомашина совершила наезд на 28-летнюю девушку-пешехода", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП девушка получила травмы.
https://ria.ru/20240804/peterburg-1964005459.html
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происшествия, республика марий эл
Происшествия, Республика Марий Эл
В марийской деревне ребенок на автомобиле сбил девушку
В Марий Эл в деревне трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку