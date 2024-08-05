https://ria.ru/20240805/rebenok-1964103548.html

В марийской деревне ребенок на автомобиле сбил девушку

В марийской деревне ребенок на автомобиле сбил девушку - РИА Новости, 05.08.2024

В марийской деревне ребенок на автомобиле сбил девушку

Оставленный в автомобиле трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку в марийской деревне, сообщила Госавтоинспекция республики. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:23

2024-08-05T11:23

2024-08-05T12:54

происшествия

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Оставленный в автомобиле трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку в марийской деревне, сообщила Госавтоинспекция республики. ДТП произошло в воскресенье около 17.25 в Горномарийском районе в деревне Алманово. "Мужчина оставил в салоне автомашины Skoda 3-летнего ребенка, который запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания. Автомашина совершила наезд на 28-летнюю девушку-пешехода", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП девушка получила травмы.

https://ria.ru/20240804/peterburg-1964005459.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика марий эл