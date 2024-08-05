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Путин призвал Совфед и правительство продолжить работу в том же темпе
Путин призвал Совфед и правительство продолжить работу в том же темпе - РИА Новости, 05.08.2024
Путин призвал Совфед и правительство продолжить работу в том же темпе
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что парламент вместе с кабмином и регионами продолжит совместную работу в том же темпе и с тем же качеством, как в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:10
2024-08-05T15:10
2024-08-05T15:29
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что парламент вместе с кабмином и регионами продолжит совместную работу в том же темпе и с тем же качеством, как в весеннюю сессию. "Я очень рассчитываю на то, что Федеральное Собрание вместе с правительством, вместе с регионами РФ, с региональными командами продолжит совместную в таком же темпе и с таким же качеством работу, как это было в весеннюю сессию", - сказал Путин на встрече с главами Совета Федерации и Государственной Думы Он поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина за проделанную в весеннюю сессию работу. Президент отметил, что за прошедшую сессию было сделано немало, но "нужно постоянно держать руку на пульсе", поскольку жизнь ставит новые задачи, решение которых потребует напряжённой работы."Конечно, отдохнуть нужно, этот короткий отдых – тоже часть прав депутатов Госдумы и членов Совета Федерации как граждан России, которые выполняют свою работу в рамках закона", - добавил он, обращаясь к председателям палат парламента.Совет Федерации закрыл весеннюю сессию 2 августа, Матвиенко назвала ее динамичной и насыщенной. Спикер Совфеда сообщала, что Путин позвонил ей по телефону 1 августа и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию. Госдума завершила весеннюю сессию 31 июля. Володин на последнем пленарном заседании отметил, что завершилась "самая продолжительная сессия", которая длилась с января по июль. Кроме того, он передал парламентариям слова благодарности от главы государства.
https://ria.ru/20240805/putin-1964187789.html
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политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Путин призвал Совфед и правительство продолжить работу в том же темпе
Путин: рассчитываю, что правительство и СФ продолжат работу в том же темпе
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что парламент вместе с кабмином и регионами продолжит совместную работу в том же темпе и с тем же качеством, как в весеннюю сессию.
"Я очень рассчитываю на то, что Федеральное Собрание вместе с правительством, вместе с регионами РФ, с региональными командами продолжит совместную в таком же темпе и с таким же качеством работу, как это было в весеннюю сессию", - сказал Путин на встрече с главами Совета Федерации и Государственной Думы
Он поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко
и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина
за проделанную в весеннюю сессию работу.
Президент отметил, что за прошедшую сессию было сделано немало, но "нужно постоянно держать руку на пульсе", поскольку жизнь ставит новые задачи, решение которых потребует напряжённой работы.
«
"Конечно, отдохнуть нужно, этот короткий отдых – тоже часть прав депутатов Госдумы и членов Совета Федерации как граждан России, которые выполняют свою работу в рамках закона", - добавил он, обращаясь к председателям палат парламента.
Совет Федерации закрыл весеннюю сессию 2 августа, Матвиенко назвала ее динамичной и насыщенной. Спикер Совфеда сообщала, что Путин позвонил ей по телефону 1 августа и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию.
Госдума
завершила весеннюю сессию 31 июля. Володин на последнем пленарном заседании отметил, что завершилась "самая продолжительная сессия", которая длилась с января по июль. Кроме того, он передал парламентариям слова благодарности от главы государства.