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Путин призвал Совфед и правительство продолжить работу в том же темпе - РИА Новости, 05.08.2024
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15:10 05.08.2024 (обновлено: 15:29 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/putin-1964189230.html
Путин призвал Совфед и правительство продолжить работу в том же темпе
Путин призвал Совфед и правительство продолжить работу в том же темпе - РИА Новости, 05.08.2024
Путин призвал Совфед и правительство продолжить работу в том же темпе
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что парламент вместе с кабмином и регионами продолжит совместную работу в том же темпе и с тем же качеством, как в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:10
2024-08-05T15:29
политика
россия
владимир путин
валентина матвиенко
вячеслав володин
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что парламент вместе с кабмином и регионами продолжит совместную работу в том же темпе и с тем же качеством, как в весеннюю сессию. "Я очень рассчитываю на то, что Федеральное Собрание вместе с правительством, вместе с регионами РФ, с региональными командами продолжит совместную в таком же темпе и с таким же качеством работу, как это было в весеннюю сессию", - сказал Путин на встрече с главами Совета Федерации и Государственной Думы Он поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина за проделанную в весеннюю сессию работу. Президент отметил, что за прошедшую сессию было сделано немало, но "нужно постоянно держать руку на пульсе", поскольку жизнь ставит новые задачи, решение которых потребует напряжённой работы.&quot;Конечно, отдохнуть нужно, этот короткий отдых – тоже часть прав депутатов Госдумы и членов Совета Федерации как граждан России, которые выполняют свою работу в рамках закона&quot;, - добавил он, обращаясь к председателям палат парламента.Совет Федерации закрыл весеннюю сессию 2 августа, Матвиенко назвала ее динамичной и насыщенной. Спикер Совфеда сообщала, что Путин позвонил ей по телефону 1 августа и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию. Госдума завершила весеннюю сессию 31 июля. Володин на последнем пленарном заседании отметил, что завершилась "самая продолжительная сессия", которая длилась с января по июль. Кроме того, он передал парламентариям слова благодарности от главы государства.
https://ria.ru/20240805/putin-1964187789.html
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политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Путин призвал Совфед и правительство продолжить работу в том же темпе

Путин: рассчитываю, что правительство и СФ продолжат работу в том же темпе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Президент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что парламент вместе с кабмином и регионами продолжит совместную работу в том же темпе и с тем же качеством, как в весеннюю сессию.
"Я очень рассчитываю на то, что Федеральное Собрание вместе с правительством, вместе с регионами РФ, с региональными командами продолжит совместную в таком же темпе и с таким же качеством работу, как это было в весеннюю сессию", - сказал Путин на встрече с главами Совета Федерации и Государственной Думы
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Россия решает новые задачи достойно, заявил Путин
Вчера, 15:04
Он поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина за проделанную в весеннюю сессию работу.
Президент отметил, что за прошедшую сессию было сделано немало, но "нужно постоянно держать руку на пульсе", поскольку жизнь ставит новые задачи, решение которых потребует напряжённой работы.
«

"Конечно, отдохнуть нужно, этот короткий отдых – тоже часть прав депутатов Госдумы и членов Совета Федерации как граждан России, которые выполняют свою работу в рамках закона", - добавил он, обращаясь к председателям палат парламента.

Совет Федерации закрыл весеннюю сессию 2 августа, Матвиенко назвала ее динамичной и насыщенной. Спикер Совфеда сообщала, что Путин позвонил ей по телефону 1 августа и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию.
Госдума завершила весеннюю сессию 31 июля. Володин на последнем пленарном заседании отметил, что завершилась "самая продолжительная сессия", которая длилась с января по июль. Кроме того, он передал парламентариям слова благодарности от главы государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за работу в весеннюю сессию
Вчера, 14:53
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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