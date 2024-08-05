Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом в осеннюю сессию парламента - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 05.08.2024 (обновлено: 15:08 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/putin-1964187591.html
Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом в осеннюю сессию парламента
Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом в осеннюю сессию парламента - РИА Новости, 05.08.2024
Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом в осеннюю сессию парламента
Президент России Владимир Путин заявил во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, что... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:02
2024-08-05T15:08
вооруженные силы рф
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
валентина матвиенко
вячеслав володин
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964181853_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_fe74505b4eb4dd6afdb7a9da1bdf4ab4.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, что развитие Вооруженных Сил Российской Федерации и поддержка бойцов специальной военной операции будут приоритетом для работы парламента в осеннюю сессию."И, конечно, обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов. Это стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей. Вот это всё будет приоритетом для будущей работы парламента уже в осеннюю сессию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240805/putin-1964186021.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964181853_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_03b9a19878adef9f08d794422e30f84f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, владимир путин, россия, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом в осеннюю сессию парламента

Путин: поддержка бойцов СВО будет приоритетом для парламента в осеннюю сессию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Президент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, что развитие Вооруженных Сил Российской Федерации и поддержка бойцов специальной военной операции будут приоритетом для работы парламента в осеннюю сессию.
"И, конечно, обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов. Это стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей. Вот это всё будет приоритетом для будущей работы парламента уже в осеннюю сессию", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами
Вчера, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала