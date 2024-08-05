https://ria.ru/20240805/putin-1964187591.html

Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом в осеннюю сессию парламента

Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом в осеннюю сессию парламента - РИА Новости, 05.08.2024

Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом в осеннюю сессию парламента

Президент России Владимир Путин заявил во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, что... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:02

2024-08-05T15:02

2024-08-05T15:08

вооруженные силы рф

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

валентина матвиенко

вячеслав володин

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, что развитие Вооруженных Сил Российской Федерации и поддержка бойцов специальной военной операции будут приоритетом для работы парламента в осеннюю сессию."И, конечно, обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов. Это стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей. Вот это всё будет приоритетом для будущей работы парламента уже в осеннюю сессию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240805/putin-1964186021.html

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вооруженные силы рф, владимир путин, россия, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф