https://ria.ru/20240805/putin-1964186114.html

Путин назвал главную задачу всех ветвей власти

Путин назвал главную задачу всех ветвей власти - РИА Новости, 05.08.2024

Путин назвал главную задачу всех ветвей власти

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал главной задачей... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:58

2024-08-05T14:58

2024-08-05T15:10

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совет федерации рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал главной задачей всех ветвей власти РФ обеспечение интересов россиян, в том числе политических, социальных и экономических."Главная задача всех ветвей власти, в том числе и представительной ветви власти, парламента, обеих его палат, заключается в том, чтобы обеспечить интересы наших людей - граждан Российской Федерации. Имеются в виду политические права, социальные, экономические. Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", - сказал Путин.Совет Федерации закрыл весеннюю сессию 2 августа, Матвиенко назвала ее динамичной и насыщенной. Спикер Совфеда ранее сообщала, что Путин позвонил ей по телефону 1 августа и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию.Госдума завершила весеннюю сессию 31 июля. Володин на последнем пленарном заседании отметил, что завершилась самая продолжительная сессия, которая длилась с января по июль. Кроме того, спикер Госдумы передал парламентариям слова благодарности от главы государства.

https://ria.ru/20240802/opros-1963706135.html

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россия, политика, владимир путин, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф