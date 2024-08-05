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Путин назвал главную задачу всех ветвей власти - РИА Новости, 05.08.2024
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14:58 05.08.2024 (обновлено: 15:10 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/putin-1964186114.html
Путин назвал главную задачу всех ветвей власти
Путин назвал главную задачу всех ветвей власти - РИА Новости, 05.08.2024
Путин назвал главную задачу всех ветвей власти
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал главной задачей... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:58
2024-08-05T15:10
россия
политика
владимир путин
вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал главной задачей всех ветвей власти РФ обеспечение интересов россиян, в том числе политических, социальных и экономических."Главная задача всех ветвей власти, в том числе и представительной ветви власти, парламента, обеих его палат, заключается в том, чтобы обеспечить интересы наших людей - граждан Российской Федерации. Имеются в виду политические права, социальные, экономические. Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", - сказал Путин.Совет Федерации закрыл весеннюю сессию 2 августа, Матвиенко назвала ее динамичной и насыщенной. Спикер Совфеда ранее сообщала, что Путин позвонил ей по телефону 1 августа и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию.Госдума завершила весеннюю сессию 31 июля. Володин на последнем пленарном заседании отметил, что завершилась самая продолжительная сессия, которая длилась с января по июль. Кроме того, спикер Госдумы передал парламентариям слова благодарности от главы государства.
https://ria.ru/20240802/opros-1963706135.html
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россия, политика, владимир путин, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Путин назвал главную задачу всех ветвей власти

Путин призвал все ветви власти обеспечить интересы россиян

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал главной задачей всех ветвей власти РФ обеспечение интересов россиян, в том числе политических, социальных и экономических.
«
"Главная задача всех ветвей власти, в том числе и представительной ветви власти, парламента, обеих его палат, заключается в том, чтобы обеспечить интересы наших людей - граждан Российской Федерации. Имеются в виду политические права, социальные, экономические. Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", - сказал Путин.
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Госдума завершила весеннюю сессию 31 июля. Володин на последнем пленарном заседании отметил, что завершилась самая продолжительная сессия, которая длилась с января по июль. Кроме того, спикер Госдумы передал парламентариям слова благодарности от главы государства.
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РоссияПолитикаВладимир ПутинВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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