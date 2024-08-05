https://ria.ru/20240805/putin-1964186021.html

Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами

Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами - РИА Новости, 05.08.2024

Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами

Президент России Владимир Путин назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами в ответ на предложение о возможности им проводить отдых в санаториях... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:58

2024-08-05T14:58

2024-08-05T15:03

владимир путин

общество

россия

госдума рф

валентина матвиенко

вячеслав володин

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами в ответ на предложение о возможности им проводить отдых в санаториях совместно с мужьями.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Путиным рассказала о центрах реабилитации для участники спецоперации, где бойцы попросили возможности совместного отдыха в санаториях с женами в качестве психологической помощи."Самые лучшие специалисты", - сказал глава государства о женах, которые могут помогать в реабилитации бойцам СВО.В понедельник Путин проводит встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и главой Госдумы Вячеславом Володиным.

https://ria.ru/20240805/putin-1964187591.html

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владимир путин, общество, россия, госдума рф, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф