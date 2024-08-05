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Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами
Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами - РИА Новости, 05.08.2024
Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами
Президент России Владимир Путин назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами в ответ на предложение о возможности им проводить отдых в санаториях... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:58
2024-08-05T14:58
2024-08-05T15:03
владимир путин
общество
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госдума рф
валентина матвиенко
вячеслав володин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами в ответ на предложение о возможности им проводить отдых в санаториях совместно с мужьями.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Путиным рассказала о центрах реабилитации для участники спецоперации, где бойцы попросили возможности совместного отдыха в санаториях с женами в качестве психологической помощи."Самые лучшие специалисты", - сказал глава государства о женах, которые могут помогать в реабилитации бойцам СВО.В понедельник Путин проводит встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и главой Госдумы Вячеславом Володиным.
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владимир путин, общество, россия, госдума рф, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф
Владимир Путин, Общество, Россия, Госдума РФ, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ
Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами
Путин: жены бойцов СВО — лучшие специалисты-психологи