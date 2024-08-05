Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 05.08.2024 (обновлено: 15:03 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/putin-1964186021.html
Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами
Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами - РИА Новости, 05.08.2024
Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами
Президент России Владимир Путин назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами в ответ на предложение о возможности им проводить отдых в санаториях... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:58
2024-08-05T15:03
владимир путин
общество
россия
госдума рф
валентина матвиенко
вячеслав володин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574776243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebd3a854b05987fedc45cd711c33b20e.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами в ответ на предложение о возможности им проводить отдых в санаториях совместно с мужьями.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Путиным рассказала о центрах реабилитации для участники спецоперации, где бойцы попросили возможности совместного отдыха в санаториях с женами в качестве психологической помощи."Самые лучшие специалисты", - сказал глава государства о женах, которые могут помогать в реабилитации бойцам СВО.В понедельник Путин проводит встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и главой Госдумы Вячеславом Володиным.
https://ria.ru/20240805/putin-1964187591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576381770_0:0:2937:2202_1920x0_80_0_0_cd4e49bd2977fc264a525acd267556fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, госдума рф, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф
Владимир Путин, Общество, Россия, Госдума РФ, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ
Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами

Путин: жены бойцов СВО — лучшие специалисты-психологи

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами в ответ на предложение о возможности им проводить отдых в санаториях совместно с мужьями.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Путиным рассказала о центрах реабилитации для участники спецоперации, где бойцы попросили возможности совместного отдыха в санаториях с женами в качестве психологической помощи.
"Самые лучшие специалисты", - сказал глава государства о женах, которые могут помогать в реабилитации бойцам СВО.
В понедельник Путин проводит встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и главой Госдумы Вячеславом Володиным.
Президент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом в осеннюю сессию парламента
Вчера, 15:02
 
Владимир ПутинОбществоРоссияГосдума РФВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала