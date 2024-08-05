https://ria.ru/20240805/putin-1964183527.html

Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за работу в весеннюю сессию

Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за работу в весеннюю сессию - РИА Новости, 05.08.2024

Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за работу в весеннюю сессию

Президент России Владимир Путин поблагодарил сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы за проделанную работу в ходе весенней сессии. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:53

2024-08-05T14:53

2024-08-05T14:53

политика

россия

владимир путин

валентина матвиенко

вячеслав володин

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы за проделанную работу в ходе весенней сессии. "Я видел ваши отчёты на пресс-конференциях, видел выступления в палатах. Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Государственной Думы за огромный объём проделанной работы", - сказал Путин, обращаясь к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

https://ria.ru/20240507/ukaz-1944545176.html

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политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф