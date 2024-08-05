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Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за работу в весеннюю сессию - РИА Новости, 05.08.2024
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14:53 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/putin-1964183527.html
Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за работу в весеннюю сессию
Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за работу в весеннюю сессию - РИА Новости, 05.08.2024
Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за работу в весеннюю сессию
Президент России Владимир Путин поблагодарил сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы за проделанную работу в ходе весенней сессии. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:53
2024-08-05T14:53
политика
россия
владимир путин
валентина матвиенко
вячеслав володин
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы за проделанную работу в ходе весенней сессии. "Я видел ваши отчёты на пресс-конференциях, видел выступления в палатах. Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Государственной Думы за огромный объём проделанной работы", - сказал Путин, обращаясь к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за работу в весеннюю сессию

Путин поблагодарил сенаторов СФ и депутатов ГД за работу в весеннюю сессию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы за проделанную работу в ходе весенней сессии.
"Я видел ваши отчёты на пресс-конференциях, видел выступления в палатах. Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Государственной Думы за огромный объём проделанной работы", - сказал Путин, обращаясь к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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