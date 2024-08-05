https://ria.ru/20240805/premer-1964089049.html

В Британии созовут чрезвычайный комитет на фоне беспорядков, сообщили СМИ

В Британии созовут чрезвычайный комитет на фоне беспорядков, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2024

В Британии созовут чрезвычайный комитет на фоне беспорядков, сообщили СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA на фоне беспорядков во время антииммигрантских... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:43

2024-08-05T10:43

2024-08-05T11:51

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беспорядки в британии

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA на фоне беспорядков во время антииммигрантских протестов, передает телеканал Sky News."Сегодня, на шестой день обострения беспорядков, на Даунинг-стрит должно состояться заседание COBRA, после того как "бандиты" попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища", — говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании министры и представители правоохранительных органов обсудят ответные меры на всплеск насилия. Накануне вечером протестующие пытались поджечь отели в городах Ротерем и Тамворт, где, как предполагается, проживают мигранты, попросившие в Британии убежища. В тот же день Стармер выступил с обращением к нации, в котором заявил, что участники массовых беспорядков пожалеют о своих действиях. МВД, со своей стороны, объявило о срочных мерах по защите мечетей. Беспорядки в БританииПротесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после поножовщины в Саутпорте. Там 29 июля молодой человек набросился с ножом на участников занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки. Причиной стало распространение недостоверной информации о том, что подозреваемый — беженец. Позже стало известно, что это уроженец Уэльса из руандийской семьи.Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны". Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след. Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

https://ria.ru/20240804/starmer-1964040416.html

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в мире, лондон, россия, великобритания, кир стармер, беспорядки в британии