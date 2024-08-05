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В Британии созовут чрезвычайный комитет на фоне беспорядков, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
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10:43 05.08.2024 (обновлено: 11:51 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/premer-1964089049.html
В Британии созовут чрезвычайный комитет на фоне беспорядков, сообщили СМИ
В Британии созовут чрезвычайный комитет на фоне беспорядков, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
В Британии созовут чрезвычайный комитет на фоне беспорядков, сообщили СМИ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA на фоне беспорядков во время антииммигрантских... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:43
2024-08-05T11:51
в мире
лондон
россия
великобритания
кир стармер
беспорядки в британии
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA на фоне беспорядков во время антииммигрантских протестов, передает телеканал Sky News.&quot;Сегодня, на шестой день обострения беспорядков, на Даунинг-стрит должно состояться заседание COBRA, после того как &quot;бандиты&quot; попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании министры и представители правоохранительных органов обсудят ответные меры на всплеск насилия. Накануне вечером протестующие пытались поджечь отели в городах Ротерем и Тамворт, где, как предполагается, проживают мигранты, попросившие в Британии убежища. В тот же день Стармер выступил с обращением к нации, в котором заявил, что участники массовых беспорядков пожалеют о своих действиях. МВД, со своей стороны, объявило о срочных мерах по защите мечетей. Беспорядки в БританииПротесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после поножовщины в Саутпорте. Там 29 июля молодой человек набросился с ножом на участников занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки. Причиной стало распространение недостоверной информации о том, что подозреваемый — беженец. Позже стало известно, что это уроженец Уэльса из руандийской семьи.Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны". Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след. Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.
https://ria.ru/20240804/starmer-1964040416.html
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в мире, лондон, россия, великобритания, кир стармер, беспорядки в британии
В мире, Лондон, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Беспорядки в Британии
В Британии созовут чрезвычайный комитет на фоне беспорядков, сообщили СМИ

Sky News: премьер Британии экстренно соберет министров из-за беспорядков

© AFP 2024 / JUSTIN TALLISСтолкновения полиции и протестующих в Бристоле
Столкновения полиции и протестующих в Бристоле - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
Столкновения полиции и протестующих в Бристоле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA на фоне беспорядков во время антииммигрантских протестов, передает телеканал Sky News.
«

"Сегодня, на шестой день обострения беспорядков, на Даунинг-стрит должно состояться заседание COBRA, после того как "бандиты" попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища", — говорится в сообщении.

Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Премьер Британии назвал массовые беспорядки организованным бандитизмом
Вчера, 23:18
Отмечается, что на заседании министры и представители правоохранительных органов обсудят ответные меры на всплеск насилия.
Накануне вечером протестующие пытались поджечь отели в городах Ротерем и Тамворт, где, как предполагается, проживают мигранты, попросившие в Британии убежища. В тот же день Стармер выступил с обращением к нации, в котором заявил, что участники массовых беспорядков пожалеют о своих действиях. МВД, со своей стороны, объявило о срочных мерах по защите мечетей.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
МИД России призвал Британию не применять насилие против протестующих
Вчера, 19:35

Беспорядки в Британии

Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после поножовщины в Саутпорте. Там 29 июля молодой человек набросился с ножом на участников занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.
После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки. Причиной стало распространение недостоверной информации о том, что подозреваемый — беженец. Позже стало известно, что это уроженец Уэльса из руандийской семьи.
Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны". Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след. Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.
Беспорядки в Великобритании
© AFP 2024 / Justin Tallis

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

Акция протеста в Бристоле

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

Протестующие во время акции протеста в Бристоле

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

Полиция и протестующие в Бристоле

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

Задержание протестующих в Ноттингеме

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12
© AFP 2024 / Peter Powell

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

Полицейские защищаются от кирпичей, брошенных протестующими во время акции протеста в Ливерпуле

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

Задержание протестующих в Бристоле

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

Задержание протестующих в Бристоле

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

Полицейские во время акции протеста в Ноттингеме

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

Девушка с плакатом на акции протеста в Бристоле

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12
 
В миреЛондонРоссияВеликобританияКир СтармерБеспорядки в Британии
 
 
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