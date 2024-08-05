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Чернышенко рассказал о бесшовной системе образования - РИА Новости, 05.08.2024
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08:42 05.08.2024 (обновлено: 10:56 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/obrazovanie-1964065577.html
Чернышенко рассказал о бесшовной системе образования
Чернышенко рассказал о бесшовной системе образования - РИА Новости, 05.08.2024
Чернышенко рассказал о бесшовной системе образования
В России стоит задача построить бесшовную систему образования так, чтобы прохождение всех ступеней помогало дать необходимый набор знаний, заявил вице-премьер... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:42
2024-08-05T10:56
общество
россия
дмитрий чернышенко
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В России стоит задача построить бесшовную систему образования так, чтобы прохождение всех ступеней помогало дать необходимый набор знаний, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт". "В целом сейчас стоит задача построить бесшовную систему образования в России: связать дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование так, чтобы прохождение всех ступеней помогало дать необходимый набор знаний, компетенций, сформировать ценностную основу и провести по всем этапам подготовки к успешному трудоустройству и качественной самостоятельной жизни", - сказал Чернышенко. По словам вице-премьера РФ, в России система образования находится в процессе непрерывного улучшения.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о бесшовной системе образования

Чернышенко: в России стоит задача построить бесшовную систему образования

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В России стоит задача построить бесшовную систему образования так, чтобы прохождение всех ступеней помогало дать необходимый набор знаний, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт".
"В целом сейчас стоит задача построить бесшовную систему образования в России: связать дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование так, чтобы прохождение всех ступеней помогало дать необходимый набор знаний, компетенций, сформировать ценностную основу и провести по всем этапам подготовки к успешному трудоустройству и качественной самостоятельной жизни", - сказал Чернышенко.
По словам вице-премьера РФ, в России система образования находится в процессе непрерывного улучшения.
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