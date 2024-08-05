https://ria.ru/20240805/obrazovanie-1964065577.html

Чернышенко рассказал о бесшовной системе образования

Чернышенко рассказал о бесшовной системе образования - РИА Новости, 05.08.2024

Чернышенко рассказал о бесшовной системе образования

В России стоит задача построить бесшовную систему образования так, чтобы прохождение всех ступеней помогало дать необходимый набор знаний, заявил вице-премьер... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T08:42

2024-08-05T08:42

2024-08-05T10:56

общество

россия

дмитрий чернышенко

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В России стоит задача построить бесшовную систему образования так, чтобы прохождение всех ступеней помогало дать необходимый набор знаний, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт". "В целом сейчас стоит задача построить бесшовную систему образования в России: связать дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование так, чтобы прохождение всех ступеней помогало дать необходимый набор знаний, компетенций, сформировать ценностную основу и провести по всем этапам подготовки к успешному трудоустройству и качественной самостоятельной жизни", - сказал Чернышенко. По словам вице-премьера РФ, в России система образования находится в процессе непрерывного улучшения.

https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование