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Нарколог рассказал, чего нельзя делать при лечении алкоголизма - РИА Новости, 05.08.2024
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12:58 05.08.2024 (обновлено: 13:15 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964138535.html
Нарколог рассказал, чего нельзя делать при лечении алкоголизма
Нарколог рассказал, чего нельзя делать при лечении алкоголизма - РИА Новости, 05.08.2024
Нарколог рассказал, чего нельзя делать при лечении алкоголизма
Безалкогольное пиво и вино нельзя применять при лечении алкоголизма, поскольку вид и вкус могут спровоцировать возврат зависимости, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:58
2024-08-05T13:15
общество
москва
московский научно-практический центр наркологии
алкоголизм
пиво
вино
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Безалкогольное пиво и вино нельзя применять при лечении алкоголизма, поскольку вид и вкус могут спровоцировать возврат зависимости, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. &quot;Наркологи относятся к такой альтернативе негативно, поскольку это может выступить триггером, ведь запах, вкус, вид напомнят человеку, который ранее злоупотреблял алкоголем, какие ощущения он получал&quot;, — рассказал Масякин, отвечая на вопрос, могут ли стать альтернативой алкоголю безалкогольное пиво и вино.Врач добавил, что для человека, у которого нет зависимости, нет ничего плохого в безалкогольном напитке, но как этап в лечении зависимости это не применимо. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html
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общество, москва, московский научно-практический центр наркологии, алкоголизм, пиво, вино
Общество, Москва, Московский научно-практический центр наркологии, алкоголизм, Пиво, Вино
Нарколог рассказал, чего нельзя делать при лечении алкоголизма

Нарколог пояснил, что безалкогольные напитки нельзя пить при лечении алкоголизма

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкБутылки на конвейере
Бутылки на конвейере - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Безалкогольное пиво и вино нельзя применять при лечении алкоголизма, поскольку вид и вкус могут спровоцировать возврат зависимости, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
«

"Наркологи относятся к такой альтернативе негативно, поскольку это может выступить триггером, ведь запах, вкус, вид напомнят человеку, который ранее злоупотреблял алкоголем, какие ощущения он получал", — рассказал Масякин, отвечая на вопрос, могут ли стать альтернативой алкоголю безалкогольное пиво и вино.

Врач добавил, что для человека, у которого нет зависимости, нет ничего плохого в безалкогольном напитке, но как этап в лечении зависимости это не применимо.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости
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ОбществоМоскваМосковский научно-практический центр наркологииалкоголизмПивоВино
 
 
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