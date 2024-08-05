https://ria.ru/20240805/narkolog-1964138535.html
Нарколог рассказал, чего нельзя делать при лечении алкоголизма
Нарколог рассказал, чего нельзя делать при лечении алкоголизма - РИА Новости, 05.08.2024
Нарколог рассказал, чего нельзя делать при лечении алкоголизма
Безалкогольное пиво и вино нельзя применять при лечении алкоголизма, поскольку вид и вкус могут спровоцировать возврат зависимости, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:58
2024-08-05T12:58
2024-08-05T13:15
общество
москва
московский научно-практический центр наркологии
алкоголизм
пиво
вино
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Безалкогольное пиво и вино нельзя применять при лечении алкоголизма, поскольку вид и вкус могут спровоцировать возврат зависимости, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "Наркологи относятся к такой альтернативе негативно, поскольку это может выступить триггером, ведь запах, вкус, вид напомнят человеку, который ранее злоупотреблял алкоголем, какие ощущения он получал", — рассказал Масякин, отвечая на вопрос, могут ли стать альтернативой алкоголю безалкогольное пиво и вино.Врач добавил, что для человека, у которого нет зависимости, нет ничего плохого в безалкогольном напитке, но как этап в лечении зависимости это не применимо. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московский научно-практический центр наркологии, алкоголизм, пиво, вино
Общество, Москва, Московский научно-практический центр наркологии, алкоголизм, Пиво, Вино
Нарколог рассказал, чего нельзя делать при лечении алкоголизма
Нарколог пояснил, что безалкогольные напитки нельзя пить при лечении алкоголизма