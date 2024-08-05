https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html
Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости
Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости - РИА Новости, 05.08.2024
Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости
"Синдром зависимости" от алкоголя имеет шесть критериев, поставить диагноз можно, если у человека наблюдаются не менее трех из них на протяжении месяца и более, РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T03:46
2024-08-05T03:46
2024-08-05T12:15
общество
москва
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. "Синдром зависимости" от алкоголя имеет шесть критериев, поставить диагноз можно, если у человека наблюдаются не менее трех из них на протяжении месяца и более, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "Синдром зависимости" от алкоголя, раньше он назывался алкоголизм, имеет четкие критерии. Первый критерий — это тяга к употреблению, в данном случае алкоголя, это когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь. Второе — когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приема", — рассказал Масякин. Врач отметил, что третий критерий — это так называемый абстинентный синдром, то есть когда человеку нужно "опохмелиться". "Четвертый критерий можно назвать толерантность, то есть когда человеку для достижения прежнего эффекта необходимо повышать дозу. Пятый — когда, несмотря на негативные последствия алкоголя, у человека может быть, например, цирроз печени, он продолжает употреблять алкоголь. Шестой критерий — это изменение его социального функционирования в пользу алкоголя, когда он отдает предпочтение употреблению спиртных напитков", — добавил Масякин. Собеседник агентства уточнил, что, если имеется не менее трех критериев на протяжении месяца и более, только тогда можно говорить о "синдроме зависимости".
https://ria.ru/20240804/narkolog-1963931555.html
https://ria.ru/20240727/vrach-1962311981.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_f3f2c882fd3b4388a76733bc21e6b888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, россия
Общество, Москва, Здоровье - Общество, Россия
Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости
Нарколог Масякин: синдром зависимости от алкоголя имеет шесть критериев
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. "Синдром зависимости" от алкоголя имеет шесть критериев, поставить диагноз можно, если у человека наблюдаются не менее трех из них на протяжении месяца и более, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
"Синдром зависимости" от алкоголя, раньше он назывался алкоголизм, имеет четкие критерии. Первый критерий — это тяга к употреблению, в данном случае алкоголя, это когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь. Второе — когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приема", — рассказал Масякин.
Врач отметил, что третий критерий — это так называемый абстинентный синдром, то есть когда человеку нужно "опохмелиться".
"Четвертый критерий можно назвать толерантность, то есть когда человеку для достижения прежнего эффекта необходимо повышать дозу. Пятый — когда, несмотря на негативные последствия алкоголя, у человека может быть, например, цирроз печени, он продолжает употреблять алкоголь. Шестой критерий — это изменение его социального функционирования в пользу алкоголя, когда он отдает предпочтение употреблению спиртных напитков", — добавил Масякин.
Собеседник агентства уточнил, что, если имеется не менее трех критериев на протяжении месяца и более, только тогда можно говорить о "синдроме зависимости".