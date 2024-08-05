https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html

Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости

Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости - РИА Новости, 05.08.2024

Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости

"Синдром зависимости" от алкоголя имеет шесть критериев, поставить диагноз можно, если у человека наблюдаются не менее трех из них на протяжении месяца и более, РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T03:46

2024-08-05T03:46

2024-08-05T12:15

общество

москва

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. "Синдром зависимости" от алкоголя имеет шесть критериев, поставить диагноз можно, если у человека наблюдаются не менее трех из них на протяжении месяца и более, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "Синдром зависимости" от алкоголя, раньше он назывался алкоголизм, имеет четкие критерии. Первый критерий — это тяга к употреблению, в данном случае алкоголя, это когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь. Второе — когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приема", — рассказал Масякин. Врач отметил, что третий критерий — это так называемый абстинентный синдром, то есть когда человеку нужно "опохмелиться". "Четвертый критерий можно назвать толерантность, то есть когда человеку для достижения прежнего эффекта необходимо повышать дозу. Пятый — когда, несмотря на негативные последствия алкоголя, у человека может быть, например, цирроз печени, он продолжает употреблять алкоголь. Шестой критерий — это изменение его социального функционирования в пользу алкоголя, когда он отдает предпочтение употреблению спиртных напитков", — добавил Масякин. Собеседник агентства уточнил, что, если имеется не менее трех критериев на протяжении месяца и более, только тогда можно говорить о "синдроме зависимости".

https://ria.ru/20240804/narkolog-1963931555.html

https://ria.ru/20240727/vrach-1962311981.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье - общество, россия