https://ria.ru/20240805/musor-1963438376.html

"Нам нечем дышать". С чем столкнулись жители Дагестана

"Нам нечем дышать". С чем столкнулись жители Дагестана - РИА Новости, 05.08.2024

"Нам нечем дышать". С чем столкнулись жители Дагестана

В северокавказской республике продолжается мусорный коллапс. Местные уже отчаялись. Проблемы возникли еще в 2019-м и с тех пор только усиливаются. Твердые... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T08:00

2024-08-05T08:00

2024-08-05T08:04

общество

махачкала

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика дагестан

мусор

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Дарья Юдкина. В северокавказской республике продолжается мусорный коллапс. Местные уже отчаялись. Проблемы возникли еще в 2019-м и с тех пор только усиливаются. Твердые бытовые отходы из общественных контейнеров не вывозят неделями, гниющий мусор попадает в реки. Не помогают ни обращения в городскую администрацию, ни многотысячные штрафы мэрии. РИА Новости разбиралось в ситуации."Радовались полгода"В столице Дагестана ситуация обострилась в апреле — по неофициальным данным, из-за массового задержания мигрантов, работающих на МБУ "Махачкала-1"."На протяжении последних дней наблюдается ухудшение санитарного состояния города, по техническим причинам у регионального оператора (по обращению с твердыми коммунальными отходами) МБУ "Махачкала-1" возникли сложности при уборке смета, контейнерных площадок и вывозе ТКО", — сообщили в Telegram-канале администрации.Люди возмутились, к уборке привлекли сотрудников администрации и подведомственных учреждений. Однако мусорные завалы никуда не исчезли."Раньше мусоровозы проезжали по улицам два раза в неделю. Мы радовались чистоте полгода, а потом — все по новой. Работники сказали, что им перестали платить", — пишет махачкалинка Патимат М."Скидывались всем двором"По словам жительницы Кизляра Лейлы Р. (имя изменено), проблемы с вывозом мусора в ее городе с января. "Нам постоянно приходится звонить в администрацию. В последний раз отходов накопилось так много, что нам отказали — потребовали расчистить подход к контейнерам. Мы скинулись всем двором и наняли мусоровоз за свой счет. Только после этого к нам приехала городская служба", — говорит она.А ведь за вывоз мусора жители Дагестана платят регулярно — в счетах за жилищно-коммунальные услуги есть соответствующая графа. "Но работы коммунальщиков мы не видим. Окна открыть невозможно от ужасного запаха, выйти вечером во двор — тоже. Детей ведем в садик через мусорную свалку, где летают мухи и бегают крысы", — возмущается Лейла.Писали главе Дагестана и президенту, однако документы (копии есть в редакции) переправляли в республиканское правительство. Оттуда ответа нет.В Хасавюрте мусор тоже не вывозят неделями. "Оправдываются ремонтными работами. У меня под окнами помойка неоднократно горела. Дым по всей улице, попадает в квартиру даже через закрытые окна", — рассказывает местная жительница Дана М."Нехватка кадров"Роспотребнадзор Дагестана борется со стихийными свалками не первый год. РИА Новости там сообщили, что в 2023-м было направлено 116 исковых заявлений в суды по устранению нарушений санитарного законодательства на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов. Удовлетворены 99, остальные находятся в производстве."За первое полугодие 2024-го в сфере обращения ТКО составлено 13 протоколов об административных правонарушениях и вынесено десять постановлений о наложении штрафа в размере 1 349 500 рублей", — отметили в ведомстве.В июле Роспотребнадзор уже выписывал штраф региональному оператору МБУ "Махачкала-1" на 862 000 рублей.Но это на администрацию не действует. "Катаюсь с детьми по вечерам на велосипеде мимо мусорных гор. Летом в жару они разлагаются, а потом все это смывает в реки дождем", — говорит махачкалинец Арсен Б.В администрации проблему не отрицают, однако винят во всем дефицит кадров в коммунальных службах. "Несмотря на заработную плату в 90–100 тысяч рублей, специалистов, желающих работать в данной сфере, очень мало", — указал заместитель главы Махачкалы, начальник УЖКХ Ислам Закарьяев.Он подчеркнул, что регулярный сбой графиков уборки мусора связан с устаревшим транспортом и отсутствием финансирования для его модернизации."Горит даже в дождь"Все началось в 2019-м, когда республика перешла на новую систему обращения твердых коммунальных отходов (ТКО). Сбор и транспортировку поручили выбранным по конкурсу региональным операторам.В 2021-м Махачкала и Каспийск впервые погрязли в мусоре из-за неслаженной работы предпринимателей и чиновников.На тот момент в республике действовало всего два мусорных полигона — рядом с Кизляром и Избербашем, где можно было ликвидировать лишь 160 тысяч тонн отходов. Очень быстро место там закончилось, и города стали обрастать несанкционированными свалками. На их утилизацию федеральное правительство потратило 9,64 миллиона рублей. Еще 50 миллионов выделили из республиканского бюджета. Администрации регулярно отчитываются о рекультивации полигонов, но они продолжают гореть, заполняя все вокруг едким дымом. "Мусор горит даже в дождь. Это точно не самовоспламенение. Просто выгоднее поджигать, чем построить мусороперерабатывающие заводы", — считает Арсен Б.Дагестанский долгостройВозведение мусоросортировочных комплексов наравне с реконструкцией очистных сооружений в народе уже прозвали дагестанским долгостроем.Реализацией проекта с 2022-го занимается компания ООО "Республиканский экологический оператор". В мае в администрации Махачкалы сообщили, что комплекс в Дербентском районе готов на 60 процентов. Глава Дагестана Сергей Меликов во время оглашения ежегодного доклада-послания уточнил: работы по всем объектам завершатся к концу года.Однако в Роспотребнадзоре республики РИА Новости проинформировали, что строительство мусоросортировочных комплексов в 2024-м только началось и раньше 2026-го не закончится.Местные уверены: ждать решения мусорного вопроса им предстоит еще не один год. Значит, справляться с экологической катастрофой и дальше придется самостоятельно.

https://ria.ru/20210416/dagestan-1728297093.html

https://ria.ru/20210216/dagestan-1597556525.html

махачкала

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общество, махачкала, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан, мусор