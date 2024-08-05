https://ria.ru/20240805/livan-1964182900.html

Более десяти стран призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан

Более десяти стран призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан - РИА Новости, 05.08.2024

Более десяти стран призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан

Список стран, призвавших своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана, продолжает расширяться, в понедельник посольство Японии разместило объявление с... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:50

2024-08-05T14:50

2024-08-05T14:58

ливан

израиль

бейрут

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Список стран, призвавших своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана, продолжает расширяться, в понедельник посольство Японии разместило объявление с аналогичным призывом к японским поданным на фоне возможной эскалации вооруженного конфликта между шиитским движением "Хезболлах" и Израилем. На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла в ходе последнего выступления заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого Иран пригрозил возмездием Израилю. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе. На фоне угрозы удара по Бейруту и другим городам Ливана покинуть страну своих граждан, помимо Японии, за последние дни призвали США, Франция, Великобритания, Италия, Чехия, Швеция, Кувейт, Саудовская Аравия, Турция и Иордания. Также в связи с ожидаемым ударом ряд международных авиакомпаний либо полностью приостановили свои рейсы в Бейрут, либо отменяют ночные перелеты. Компания AIR France приостановила полеты в Ливан до 6 августа, а канадские авиалинии ввели эмбарго на полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ливана до конца текущего месяца. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах" израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктура и мирные жители.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963092679.html

ливан

израиль

бейрут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, израиль, бейрут, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году