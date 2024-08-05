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Более десяти стран призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан - РИА Новости, 05.08.2024
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14:50 05.08.2024 (обновлено: 14:58 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/livan-1964182900.html
Более десяти стран призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан
Более десяти стран призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан - РИА Новости, 05.08.2024
Более десяти стран призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан
Список стран, призвавших своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана, продолжает расширяться, в понедельник посольство Японии разместило объявление с... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:50
2024-08-05T14:58
ливан
израиль
бейрут
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Список стран, призвавших своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана, продолжает расширяться, в понедельник посольство Японии разместило объявление с аналогичным призывом к японским поданным на фоне возможной эскалации вооруженного конфликта между шиитским движением "Хезболлах" и Израилем. На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла в ходе последнего выступления заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого Иран пригрозил возмездием Израилю. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе. На фоне угрозы удара по Бейруту и другим городам Ливана покинуть страну своих граждан, помимо Японии, за последние дни призвали США, Франция, Великобритания, Италия, Чехия, Швеция, Кувейт, Саудовская Аравия, Турция и Иордания. Также в связи с ожидаемым ударом ряд международных авиакомпаний либо полностью приостановили свои рейсы в Бейрут, либо отменяют ночные перелеты. Компания AIR France приостановила полеты в Ливан до 6 августа, а канадские авиалинии ввели эмбарго на полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ливана до конца текущего месяца. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах" израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктура и мирные жители.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
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ливан, израиль, бейрут, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Более десяти стран призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан

Число стран, призвавших граждан немедленно покинуть территорию Ливана, растет

© AP PhotoРабота израильской системы ПРО над Галилеей на границе с Ливаном
Работа израильской системы ПРО над Галилеей на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo
Работа израильской системы ПРО над Галилеей на границе с Ливаном. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Список стран, призвавших своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана, продолжает расширяться, в понедельник посольство Японии разместило объявление с аналогичным призывом к японским поданным на фоне возможной эскалации вооруженного конфликта между шиитским движением "Хезболлах" и Израилем.
На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла в ходе последнего выступления заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого Иран пригрозил возмездием Израилю. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
На фоне угрозы удара по Бейруту и другим городам Ливана покинуть страну своих граждан, помимо Японии, за последние дни призвали США, Франция, Великобритания, Италия, Чехия, Швеция, Кувейт, Саудовская Аравия, Турция и Иордания.
Также в связи с ожидаемым ударом ряд международных авиакомпаний либо полностью приостановили свои рейсы в Бейрут, либо отменяют ночные перелеты. Компания AIR France приостановила полеты в Ливан до 6 августа, а канадские авиалинии ввели эмбарго на полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ливана до конца текущего месяца.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах" израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктура и мирные жители.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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ЛиванИзраильБейрутХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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