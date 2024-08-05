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Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 05.08.2024
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21:43 05.08.2024 (обновлено: 21:57 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/iran-1964276607.html
Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан
Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 05.08.2024
Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан
Эпоха лидерства Вашингтона прошла, сотрудничество Тегерана и Москвы для распространения многополярности в мире повысит безопасность на мировом уровне, заявил... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:43
2024-08-05T21:57
иран
россия
вашингтон (штат)
масуд пезешкиан
сергей шойгу
в мире
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ТЕГЕРАН, 5 авг – РИА Новости. Эпоха лидерства Вашингтона прошла, сотрудничество Тегерана и Москвы для распространения многополярности в мире повысит безопасность на мировом уровне, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи в столице исламской республики с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. "Эпоха лидерства ряда стран в мире, в том числе США, прошла. Общность позиций и сотрудничество Ирана и России в целях распространения в мире многополярности, безусловно, будет способствовать повышению уровня безопасности и мира во всем мире", - приводит слова президента агентство IRNA. Пезешкиан также подчеркнул важность регионального и международного сотрудничества двух стран.
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иран
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иран, россия, вашингтон (штат), масуд пезешкиан, сергей шойгу, в мире
Иран, Россия, Вашингтон (штат), Масуд Пезешкиан, Сергей Шойгу, В мире
Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан

Президент Ирана: США не лидер, сотрудничество с РФ повысит мировую безопасность

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 5 авг – РИА Новости. Эпоха лидерства Вашингтона прошла, сотрудничество Тегерана и Москвы для распространения многополярности в мире повысит безопасность на мировом уровне, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи в столице исламской республики с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.
"Эпоха лидерства ряда стран в мире, в том числе США, прошла. Общность позиций и сотрудничество Ирана и России в целях распространения в мире многополярности, безусловно, будет способствовать повышению уровня безопасности и мира во всем мире", - приводит слова президента агентство IRNA.
Пезешкиан также подчеркнул важность регионального и международного сотрудничества двух стран.
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Президент Ирана подчеркнул важность сотрудничества с Россией
Вчера, 20:56
 
ИранРоссияВашингтон (штат)Масуд ПезешкианСергей ШойгуВ мире
 
 
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