https://ria.ru/20240805/iran-1964276607.html
Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан
Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 05.08.2024
Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан
Эпоха лидерства Вашингтона прошла, сотрудничество Тегерана и Москвы для распространения многополярности в мире повысит безопасность на мировом уровне, заявил... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:43
2024-08-05T21:43
2024-08-05T21:57
иран
россия
вашингтон (штат)
масуд пезешкиан
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957028913_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_04fca7b74dcecd85479b2d8ebe53e5b8.jpg
ТЕГЕРАН, 5 авг – РИА Новости. Эпоха лидерства Вашингтона прошла, сотрудничество Тегерана и Москвы для распространения многополярности в мире повысит безопасность на мировом уровне, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи в столице исламской республики с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. "Эпоха лидерства ряда стран в мире, в том числе США, прошла. Общность позиций и сотрудничество Ирана и России в целях распространения в мире многополярности, безусловно, будет способствовать повышению уровня безопасности и мира во всем мире", - приводит слова президента агентство IRNA. Пезешкиан также подчеркнул важность регионального и международного сотрудничества двух стран.
https://ria.ru/20240805/irna-1964272622.html
иран
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957028913_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_037e75c60b3bd17b43ce6cb5c3c776b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, вашингтон (штат), масуд пезешкиан, сергей шойгу, в мире
Иран, Россия, Вашингтон (штат), Масуд Пезешкиан, Сергей Шойгу, В мире
Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан
Президент Ирана: США не лидер, сотрудничество с РФ повысит мировую безопасность