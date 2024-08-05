https://ria.ru/20240805/iran-1964276607.html

Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан

Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 05.08.2024

Сотрудничество Ирана и России повысит безопасность в мире, заявил Пезешкиан

Эпоха лидерства Вашингтона прошла, сотрудничество Тегерана и Москвы для распространения многополярности в мире повысит безопасность на мировом уровне, заявил... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T21:43

2024-08-05T21:43

2024-08-05T21:57

иран

россия

вашингтон (штат)

масуд пезешкиан

сергей шойгу

в мире

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ТЕГЕРАН, 5 авг – РИА Новости. Эпоха лидерства Вашингтона прошла, сотрудничество Тегерана и Москвы для распространения многополярности в мире повысит безопасность на мировом уровне, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи в столице исламской республики с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. "Эпоха лидерства ряда стран в мире, в том числе США, прошла. Общность позиций и сотрудничество Ирана и России в целях распространения в мире многополярности, безусловно, будет способствовать повышению уровня безопасности и мира во всем мире", - приводит слова президента агентство IRNA. Пезешкиан также подчеркнул важность регионального и международного сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20240805/irna-1964272622.html

иран

россия

вашингтон (штат)

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иран, россия, вашингтон (штат), масуд пезешкиан, сергей шойгу, в мире