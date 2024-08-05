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В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием - РИА Новости, 05.08.2024
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11:59 05.08.2024 (обновлено: 12:06 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/gosduma-1964116297.html
В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием
В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием - РИА Новости, 05.08.2024
В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обеспечить всех школьников... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:59
2024-08-05T12:06
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обеспечить всех школьников горячим питанием, документ доступен в думской электронной базе. "С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В сопроводительных документах уточняется, что обеспечение питанием должно осуществляться учредителями таких организаций за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников финансирования, предусмотренных российским законодательством. В настоящее время бесплатным горячим питанием обеспечиваются только младшеклассники, ученики с ограниченными возможностями здоровья и те, которые растут в малообеспеченных семьях. Однако авторы инициативы считают, что в средней и старшей школе полноценный приём пищи не менее важен, чем в начальной.
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием

Депутат Нилов предложил обеспечить всех школьников горячим питанием

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обеспечить всех школьников горячим питанием, документ доступен в думской электронной базе.
«
"С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В сопроводительных документах уточняется, что обеспечение питанием должно осуществляться учредителями таких организаций за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников финансирования, предусмотренных российским законодательством.
В настоящее время бесплатным горячим питанием обеспечиваются только младшеклассники, ученики с ограниченными возможностями здоровья и те, которые растут в малообеспеченных семьях. Однако авторы инициативы считают, что в средней и старшей школе полноценный приём пищи не менее важен, чем в начальной.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Депутаты призвали Голикову обеспечить детей-инвалидов бесплатным питанием
25 октября 2023, 05:53
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФЛДПРСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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