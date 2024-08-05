https://ria.ru/20240805/gosduma-1964116297.html
В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием
В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием - РИА Новости, 05.08.2024
В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обеспечить всех школьников... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:59
2024-08-05T11:59
2024-08-05T12:06
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обеспечить всех школьников горячим питанием, документ доступен в думской электронной базе. "С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В сопроводительных документах уточняется, что обеспечение питанием должно осуществляться учредителями таких организаций за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников финансирования, предусмотренных российским законодательством. В настоящее время бесплатным горячим питанием обеспечиваются только младшеклассники, ученики с ограниченными возможностями здоровья и те, которые растут в малообеспеченных семьях. Однако авторы инициативы считают, что в средней и старшей школе полноценный приём пищи не менее важен, чем в начальной.
https://ria.ru/20231025/pitanie-1905066042.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием
Депутат Нилов предложил обеспечить всех школьников горячим питанием