https://ria.ru/20240805/gosduma-1964116297.html

В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием

В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием - РИА Новости, 05.08.2024

В Госдуму внесли проект об обеспечении всех школьников горячим питанием

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обеспечить всех школьников... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:59

2024-08-05T11:59

2024-08-05T12:06

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обеспечить всех школьников горячим питанием, документ доступен в думской электронной базе. "С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В сопроводительных документах уточняется, что обеспечение питанием должно осуществляться учредителями таких организаций за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников финансирования, предусмотренных российским законодательством. В настоящее время бесплатным горячим питанием обеспечиваются только младшеклассники, ученики с ограниченными возможностями здоровья и те, которые растут в малообеспеченных семьях. Однако авторы инициативы считают, что в средней и старшей школе полноценный приём пищи не менее важен, чем в начальной.

https://ria.ru/20231025/pitanie-1905066042.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, сн_образование