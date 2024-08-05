https://ria.ru/20240805/ekspert-1964092418.html
Эксперт прокомментировал разрыв дипотношений Мали с Украиной
Эксперт прокомментировал разрыв дипотношений Мали с Украиной - РИА Новости, 05.08.2024
Эксперт прокомментировал разрыв дипотношений Мали с Украиной
Инициированный Бамако разрыв дипломатических отношений с Киевом стал медийным шагом, который направлен на поддержание имиджа страны, других методов воздействия... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:53
2024-08-05T10:53
2024-08-05T10:53
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Инициированный Бамако разрыв дипломатических отношений с Киевом стал медийным шагом, который направлен на поддержание имиджа страны, других методов воздействия на Украину у Мали просто нет, считает исследователь Института Африки РАН Никита Панин. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной. По данным агентства, решение о разрыве дипотношений с Украиной связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным". "Я думаю, что это пока и останется прецедентом. Для Мали этот шаг важен, чтобы поддержать свой имидж страны, укрепляющей свой суверенитет и государственность. С учетом того, что других мер воздействия на Украину у Мали фактически нет, этот шаг кажется логичным и гораздо более медийным, и потому выигрышным, чем просто нота протеста", - сказал Панин в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что медийность стала ключевым элементом этой ситуации. "У Украины тоже вряд ли есть достаточно ресурсов, чтобы вести на африканском направлении полноценную политику... К сожалению, сейчас вести политику втихую не всегда практично и полезно, даже если такое сотрудничество приносит сторонам хорошие результаты. Нужна ещё и красивая картинка, своего рода реклама, привлекательный образ", - отметил эксперт. По его словам, союзников Мали по Альянсу государств Сахеля напрямую не затронуло обострение отношений Бамако с Киевом, пусть проблемы безопасности и остаются для альянса общими. Панин отметил, что страны альянса могут, как Буркина-Фасо, ограничиться заявлениями. Однако эксперт подчеркнул, что союзники Бамако могут также разорвать дипотношения с Киевом для сохранения своего имиджа. Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
https://ria.ru/20240731/bezhentsy-1963239535.html
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в мире, здоровье - общество, киев, украина, мали, мария захарова
В мире, Здоровье - Общество, Киев, Украина, Мали, Мария Захарова
Эксперт прокомментировал разрыв дипотношений Мали с Украиной
Эксперт: разрыв дипотношений с Украиной стал для Мали шагом к сохранению имиджа
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Инициированный Бамако разрыв дипломатических отношений с Киевом стал медийным шагом, который направлен на поддержание имиджа страны, других методов воздействия на Украину у Мали просто нет, считает исследователь Института Африки РАН Никита Панин.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной. По данным агентства, решение о разрыве дипотношений с Украиной связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным".
"Я думаю, что это пока и останется прецедентом. Для Мали этот шаг важен, чтобы поддержать свой имидж страны, укрепляющей свой суверенитет и государственность. С учетом того, что других мер воздействия на Украину у Мали фактически нет, этот шаг кажется логичным и гораздо более медийным, и потому выигрышным, чем просто нота протеста", - сказал Панин в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что медийность стала ключевым элементом этой ситуации.
"У Украины тоже вряд ли есть достаточно ресурсов, чтобы вести на африканском направлении полноценную политику... К сожалению, сейчас вести политику втихую не всегда практично и полезно, даже если такое сотрудничество приносит сторонам хорошие результаты. Нужна ещё и красивая картинка, своего рода реклама, привлекательный образ", - отметил эксперт.
По его словам, союзников Мали по Альянсу государств Сахеля напрямую не затронуло обострение отношений Бамако с Киевом, пусть проблемы безопасности и остаются для альянса общими. Панин отметил, что страны альянса могут, как Буркина-Фасо, ограничиться заявлениями. Однако эксперт подчеркнул, что союзники Бамако могут также разорвать дипотношения с Киевом для сохранения своего имиджа.
Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.