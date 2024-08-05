Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/dtp-1964058793.html
В Приамурье возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
В Приамурье возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими - РИА Новости, 05.08.2024
В Приамурье возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, в котором погибли четыре человека и один пострадал,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T06:46
2024-08-05T06:46
происшествия
магдагачинский район
амурская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, в котором погибли четыре человека и один пострадал, сообщает УМВД региона. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье на 1056-м километре автодороги в Магдагачинском районе. По предварительной информации, около 15.35 (9.35 мск) произошло столкновение двух автомобилей Renault Kaptur и Toyota Harrier. "В результате автоаварии на месте происшествия погибли водитель и два пассажира Renault, а также пассажир Toyota. Водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным главы Магдагачинского района Андрея Горюнова, в аварии погибла глава села Гудачи. "Горькое известие получил вчера вечером. В страшной аварии, произошедшей на участке между Гонжей и Магдагачи, погибла глава села Гудачи Елена Кривохижа вместе со своим супругом Юрием. Высокая скорость, скользкая от дождя трасса, лобовое столкновение… Четверо погибших… Вместо машин – груда искорёженного металла", - написал он в Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - прокомментировали в полиции.
https://ria.ru/20240804/kuzbass-1964011288.html
https://ria.ru/20240804/peterburg-1964005459.html
магдагачинский район
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магдагачинский район, амурская область, россия
Происшествия, Магдагачинский район, Амурская область, Россия
В Приамурье возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

В Приамурье в ДТП на трассе погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, в котором погибли четыре человека и один пострадал, сообщает УМВД региона.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье на 1056-м километре автодороги в Магдагачинском районе. По предварительной информации, около 15.35 (9.35 мск) произошло столкновение двух автомобилей Renault Kaptur и Toyota Harrier.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В Кузбассе пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста
Вчера, 18:07
"В результате автоаварии на месте происшествия погибли водитель и два пассажира Renault, а также пассажир Toyota. Водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным главы Магдагачинского района Андрея Горюнова, в аварии погибла глава села Гудачи.
"Горькое известие получил вчера вечером. В страшной аварии, произошедшей на участке между Гонжей и Магдагачи, погибла глава села Гудачи Елена Кривохижа вместе со своим супругом Юрием. Высокая скорость, скользкая от дождя трасса, лобовое столкновение… Четверо погибших… Вместо машин – груда искорёженного металла", - написал он в Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - прокомментировали в полиции.
Водитель в Приморском районе Санкт-Петербурга на тротуаре столкнулся со светофорной стойкой - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В Петербурге водитель на тротуаре столкнулся со светофорной стойкой
Вчера, 17:23
 
ПроисшествияМагдагачинский районАмурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала