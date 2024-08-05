https://ria.ru/20240805/dtp-1964058793.html

В Приамурье возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

В Приамурье возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими - РИА Новости, 05.08.2024

В Приамурье возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, в котором погибли четыре человека и один пострадал,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T06:46

2024-08-05T06:46

2024-08-05T06:46

происшествия

магдагачинский район

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, в котором погибли четыре человека и один пострадал, сообщает УМВД региона. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье на 1056-м километре автодороги в Магдагачинском районе. По предварительной информации, около 15.35 (9.35 мск) произошло столкновение двух автомобилей Renault Kaptur и Toyota Harrier. "В результате автоаварии на месте происшествия погибли водитель и два пассажира Renault, а также пассажир Toyota. Водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным главы Магдагачинского района Андрея Горюнова, в аварии погибла глава села Гудачи. "Горькое известие получил вчера вечером. В страшной аварии, произошедшей на участке между Гонжей и Магдагачи, погибла глава села Гудачи Елена Кривохижа вместе со своим супругом Юрием. Высокая скорость, скользкая от дождя трасса, лобовое столкновение… Четверо погибших… Вместо машин – груда искорёженного металла", - написал он в Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - прокомментировали в полиции.

https://ria.ru/20240804/kuzbass-1964011288.html

https://ria.ru/20240804/peterburg-1964005459.html

магдагачинский район

амурская область

россия

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происшествия, магдагачинский район, амурская область, россия